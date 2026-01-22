Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ex-companheiro é preso após agredir e manter mulher em cárcere privado em Fortaleza

Vítima conseguiu fugir da residência onde era mantida presa e avistou uma equipe da Guarda Municipal que atendeu a ocorrência
Um homem foi preso por agredir e manter a ex-companheira em cárcere privado no bairro São Cristóvão, em Fortaleza. O caso foi atendido por uma equipe da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) após a vítima conseguir fugir da residência em que o suspeito estava e relatar a situação aos agentes municipais.

Ocorrência foi por volta das 17 horas desta sexta-feira, 16. Segundo a mulher, ela aguardou o suspeito adormecer para fugir e pedir ajuda. Ao avistar uma equipe de motopatrulhamento da GMF, a vítima denunciou a situação.

Leia Mais | A realidade chocante dos feminicídios

Conforme a mulher, há dois dias ela estaria sendo vítima de violência doméstica praticada pelo ex-companheiro. Ela afirmou que vinha sendo mantida em cárcere privado, sofrendo agressões físicas e psicológicas.

Diante das informações, os agentes se deslocaram até a residência da vítima, localizada no bairro São Cristóvão, onde o suspeito foi encontrado. No local, a equipe realizou a abordagem e constatou que as informações repassadas pela vítima coincidiam com os indícios no local.

De acordo com GMF, o Grupo Especializado Maria da Penha (GEMP) também compareceu ao local para prestar apoio à vítima, realizando o acolhimento e as orientações necessárias.

O homem acusado dos crimes recebeu voz de prisão e foi conduzido, juntamente com a vítima, à Delegacia da Mulher, onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis.

