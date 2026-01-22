Ex-companheiro é preso após agredir e manter mulher em cárcere privado em Fortaleza

Homem foi preso por agredir e manter a ex em cárcere privado em Fortaleza / Crédito: Divulgação/GMF

Um homem foi preso por agredir e manter a ex-companheira em cárcere privado no bairro São Cristóvão, em Fortaleza. O caso foi atendido por uma equipe da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) após a vítima conseguir fugir da residência em que o suspeito estava e relatar a situação aos agentes municipais. Ocorrência foi por volta das 17 horas desta sexta-feira, 16. Segundo a mulher, ela aguardou o suspeito adormecer para fugir e pedir ajuda. Ao avistar uma equipe de motopatrulhamento da GMF, a vítima denunciou a situação.