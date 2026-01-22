Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Homem é preso após xingar criança autista e a mãe no Vicente Pinzón

Homem é preso após xingar criança autista e a mãe no Vicente Pinzón

"Você é uma bosta e seu filho um merda" e "essa doença do seu filho é a mesma coisa que nada", teriam sido algumas das injúrias ditas pelo suspeito
Atualizado às Autor Lucas Barbosa
Autor
Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um homem foi preso na tarde dessa quarta-feira, 21, após proferir ofensas verbais contra um menino de oito anos, que é autista, e contra a mãe dele. O caso foi registrado nas dependências de um supermercado localizado no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza.

Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), o homem afirmou, dirigindo-se à mulher: “Você é uma bosta e seu filho um merda” e “essa doença do seu filho é a mesma coisa que nada".

“Consta, ainda, que vítima é pessoa com deficiência, possuindo diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) - nível 3 de suporte, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) em grau elevado, Transtorno de Ansiedade Generalizada e Epilepsia Idiopática de difícil controle”, descreveu na decisão da audiência de custódia a juíza Adriana da Cruz Dantas.

O homem foi encaminhado ao 2º Distrito Policial (2º DP), onde foi autuado em flagrante pelo crime de injúria, com o agravante de ele ter feito menção a elementos da condição de pessoa com deficiência (artigo 140 § 3º do Código Penal Brasileiro).

Leia mais

Ele, porém, teve a liberdade restituída mediante cumprimento de medidas cautelares, que incluem abster-se de manter contato com as vítimas.

O POVO opta por não divulgar o nome do flagranteado por haver a possibilidade do processo penal contra ele ser substituído por um Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar