Homem é preso após xingar criança autista e a mãe no Vicente Pinzón

Imagem de apoio ilustrativa. O homem foi encaminhado ao 2º Distrito Policial, no Meireles / Crédito: Divulgação/ SSPDS

Um homem foi preso na tarde dessa quarta-feira, 21, após proferir ofensas verbais contra um menino de oito anos, que é autista, e contra a mãe dele. O caso foi registrado nas dependências de um supermercado localizado no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza.

Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), o homem afirmou, dirigindo-se à mulher: “Você é uma bosta e seu filho um merda” e “essa doença do seu filho é a mesma coisa que nada".



“Consta, ainda, que vítima é pessoa com deficiência, possuindo diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) - nível 3 de suporte, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) em grau elevado, Transtorno de Ansiedade Generalizada e Epilepsia Idiopática de difícil controle”, descreveu na decisão da audiência de custódia a juíza Adriana da Cruz Dantas.

