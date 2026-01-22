Homem é preso após xingar criança autista e a mãe no Vicente Pinzón"Você é uma bosta e seu filho um merda" e "essa doença do seu filho é a mesma coisa que nada", teriam sido algumas das injúrias ditas pelo suspeito
Um homem foi preso na tarde dessa quarta-feira, 21, após proferir ofensas verbais contra um menino de oito anos, que é autista, e contra a mãe dele. O caso foi registrado nas dependências de um supermercado localizado no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza.
Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), o homem afirmou, dirigindo-se à mulher: “Você é uma bosta e seu filho um merda” e “essa doença do seu filho é a mesma coisa que nada".
“Consta, ainda, que vítima é pessoa com deficiência, possuindo diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) - nível 3 de suporte, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) em grau elevado, Transtorno de Ansiedade Generalizada e Epilepsia Idiopática de difícil controle”, descreveu na decisão da audiência de custódia a juíza Adriana da Cruz Dantas.
O homem foi encaminhado ao 2º Distrito Policial (2º DP), onde foi autuado em flagrante pelo crime de injúria, com o agravante de ele ter feito menção a elementos da condição de pessoa com deficiência (artigo 140 § 3º do Código Penal Brasileiro).
Ele, porém, teve a liberdade restituída mediante cumprimento de medidas cautelares, que incluem abster-se de manter contato com as vítimas.
O POVO opta por não divulgar o nome do flagranteado por haver a possibilidade do processo penal contra ele ser substituído por um Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).