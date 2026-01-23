Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

1ª Parada Pet de 2026: veja onde e como participar em Fortaleza

Primeira Parada Pet de 2026: serviços para animais serão levados para o Cuca do José Walter

Primeira Parada Pet de 2026 será realizada neste sábado, 31, no Cuca José Walter, em Fortaleza, das 8 às 12 horas; confira quais documentos são necessários
Autor Kaio Pimentel
Tipo Notícia

A primeira Parada Pet de 2026 será realizada neste sábado, 31, no Centro Urbano de Cultura, Arte, Ciência e Esporte (Cuca) do bairro José Walter, em Fortaleza, das 8 às 12 horas. 

Parada Pet: quarta edição mira adoção responsável e saúde para animais e tutores; SAIBA

Serão ofertados serviços de vacinação, consultas veterinárias, vermifugação, adoções, orientações sobre os direitos dos animais, saúde e bem-estar.

Realização é da Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal de Proteção Animal (SMPA), da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e da Secretaria de Juventude (Sejuv).

Os tutores interessados devem apresentar a Carteira de Identidade Nacional (CIN), comprovante de endereço e a caderneta de vacinação do animal.

Mensalmente, o programa itinerante Parada Pet oferece serviços gratuitos para animais e tutores, de vacinação a orientação e consultas veterinárias e médicas em um bairro da Capital. 

A população pode solicitar que o Parada Pet passe pela vizinhança por meio do e-mail da Secretaria, cujo endereço é: [email protected].

Serviço

Primeira Parada Pet de 2026

Quando: neste sábado, 31;
Horário: das 8 às 12 horas;
Onde: Cuca do bairro José Walter (rua 69, s/n - ao lado da Areninha do bairro José Walter).

