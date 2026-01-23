1ª Parada Pet de 2026: veja onde e como participar em Fortaleza

Primeira Parada Pet de 2026 será realizada neste sábado, 31, no Cuca José Walter, em Fortaleza, das 8 às 12 horas; confira quais documentos são necessários

A primeira Parada Pet de 2026 será realizada neste sábado, 31, no Centro Urbano de Cultura, Arte, Ciência e Esporte (Cuca) do bairro José Walter, em Fortaleza , das 8 às 12 horas.

Serão ofertados serviços de vacinação, consultas veterinárias, vermifugação, adoções, orientações sobre os direitos dos animais, saúde e bem-estar.

Realização é da Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal de Proteção Animal (SMPA), da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e da Secretaria de Juventude (Sejuv).

Os tutores interessados devem apresentar a Carteira de Identidade Nacional (CIN), comprovante de endereço e a caderneta de vacinação do animal.

Mensalmente, o programa itinerante Parada Pet oferece serviços gratuitos para animais e tutores, de vacinação a orientação e consultas veterinárias e médicas em um bairro da Capital.