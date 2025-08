Protetora animal pede ajuda para cuidados com 34 cachorros em Caucaia

Animais foram resgatados após serem abandonados nas ruas; gastos com alimentação chegam a R$ 2.400 por mês

Há cinco anos, Cícera Evangelista, 46, dedica a vida a resgatar cachorros vítimas de abandono nos municípios de Fortaleza e Caucaia , Região Metropolitana da Capital (RMF). Atualmente com 34 animais sob seus cuidados, a protetora tem passado por dificuldades financeiras e pede ajuda para manter a atenção aos pets.

Dos 34 animais que cuida, 32 vivem com ela, em uma residência na Caucaia. Com tantos cachorros em uma mesma residência, ela precisa se desdobrar para conter eventuais disputas de território, adotando divisões de pequenos grupos para refeições e dormidas nos cômodos da casa.

“Sempre gostei de animais. Tive uma poodle que faleceu aos 16 anos em 2016 e sempre tive contato com animais. Meu ex tinha um canil e eu sempre cuidei dos cachorros dele também. Dizem também que a gente não escolhe né, ser protetor. É uma missão que a gente tem”, conta Cícera.

A relação com os bichanos começou após ter prestado trabalho voluntário no abrigo de animais de um antigo namorado, onde ela descobriu a vocação. Em 2020, durante a pandemia de Covid-19, ela passou a resgatar animais que haviam sido deixados nas ruas no início do isolamento, e desde então não parou mais.

Mensalmente, os gastos para sustentar todos os 34 animais variam entre R$1.800 e R$ 2.400. Nestes custos podem ser incluídos ainda o aluguel da casa onde ela mora com os bichos, no valor de R$ 700, totalizando um montante de até R$ 3.100.

O custeio dos animais é realizado com a ajuda de amigos, que doam pacotes de arroz ou sacas de ração para os animais, além de mobilizarem vaquinhas para o pagamento do aluguel e eventuais tratamentos veterinários necessários aos animais.

“Depois que vim para a Caucaia ainda fiz algumas diárias como atendente, mas trabalhar fixo mesmo não consegui. Ainda surgiram algumas oportunidades, mas quando eu ia para a entrevista e perguntavam onde eu morava, eles [as empresas] logo não queriam, para não pagar as passagens de Fortaleza e Caucaia”, remonta.

Até a pandemia, quando foi demitida do consultório onde trabalhava, Cícera atuava como atendente de consultório odontológico. Entretanto, ela relata que desde a mudança para a Caucaia, em 2023, enfrenta dificuldades para encontrar emprego e tem como principal renda um auxílio governamental.

Com problemas recentes para recebimento do auxílio e dinheiro cada vez mais apertado para cuidar dos cachorros, a protetora decidiu expandir a rede de cuidados e agora abre as portas para outras pessoas que desejam acompanhá-la na causa animal.

São bem-vindas doações financeiras, de alimentos, ração e outros materiais para cachorros. Também são aceitos voluntários que estejam dispostos a ajudá-la na rotina de cuidados com os 34 animais.

Interessados podem entrar em contato com a Cícera através do Whatsapp (85) 9 8654-7135. Doações financeiras devem ser direcionadas para as chaves pix da protetora, 85987965450 ou 85986547135.