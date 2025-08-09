Solidariedade animal: cão da Polícia Civil doa sangue a pet debilitado

Ato de bravura do cão Shiryu reforça importância da doação de sangue entre animais e a manutenção dos bancos veterinários

Especialista em faro de entorpecentes, Shiryu fez a doação para outro cão pertencente a uma oficial investigadora da corporação. O caso aconteceu no sábado, 2.

Um ato de amizade e bravura no mundo animal. O cão policial Shiryu, do Núcleo de Operações com Cães da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), ajudou a salvar a vida de outro cão debilitado por meio da doação de sangue .

De acordo com a PC-CE, atitudes como essa reforçam a importância da criação e manutenção de bancos de sangue veterinários.

Como funciona a doação entre animais

O procedimento de doação de sangue entre cães é seguro, controlado e extremamente necessário em casos de anemias, cirurgias, traumas e diversas enfermidades. Apesar da relevância, encontrar doadores ainda é um desafio para os bancos veterinários.

Em Fortaleza, tutores que desejam ajudar podem procurar a Clínica Veterinária de Fortaleza – Jacó. Antes da doação, os cães passam por avaliação com hemograma completo e testes rápidos para doenças como erliquiose (doença do carrapato) e leishmaniose (calazar).