Polícia prende suspeito por triplo homicídio em Fortaleza; motivação foi disputa de facções

Fachada da DHPP, unidade especializada em homicídios / Crédito: FERNANDA BARROS

Uma operação policial da Polícia Civil do Ceará realizada nesta terça-feira, 20, no bairro Canindezinho, em Fortaleza, resultou na prisão de Jefferson Flavio Fernandes da Silva, conhecido como "Jefim". Jefferson é apontado pelas investigações como um dos principais suspeitos de um triplo homicídio ocorrido no mesmo bairro, em novembro do ano passado.

A captura ocorreu por volta das 06h15min, na Rua dos Trevos, por meio do trabalho do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Os policiais foram ao local para cumprir um mandado de prisão contra Jefferson, mas suspeito também foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

No imóvel, a polícia apreendeu 83 gramas de maconha, 30 gramas de cocaína e dois aparelhos celulares. O crime que motivou a operação na manhã do dia 7 de novembro de 2025, na rua Rio Verde. Na ocasião, foram mortos José Wenyo Linhares Silva e os irmãos Alexandra Lima Menezes e João Davi Lima Menezes. Documentos do MPCE indicam execuções ordenadas pelo TCP Documentos do Ministério Público do Ceará (MPCE), obtidos pelo O POVO, indicam que as execuções foram motivadas pela guerra entre facções criminosas. Uma testemunha protegida relatou que os autores seriam integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP).