Acusada de roubar drogas do CV, mulher é espancada em Fortaleza

Após ser acusada de roubar drogas de facção, mulher é espancada em FortalezaVítima foi agredida com pauladas. Um suspeito de envolvimento com o crime foi preso. Ele nega a acusação
Um homem foi preso suspeito de participar de uma sessão de espancamentos contra uma mulher na noite da última sexta-feira, 16, no bairro Parque Dois Irmãos, em Fortaleza.
Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), a vítima foi agredida a pauladas após ser acusada de ter subtraído drogas pertencentes aos integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV).
O APF descreve que a mulher estava em uma praça quando foi abordada por dois homens, que a obrigaram a acompanhá-los até a Rua Bolívar. Ao chegarem ao local, uma das pessoas presentes contatou, por telefone, um homem identificado apenas como “Xuxu”, que seria o chefe do grupo.
Após a autorização desse homem, a vítima começou a ser espancada, “somente não consumando o homicídio porque (...) conseguiu se desvencilhar e fugir, escondendo-se em uma loja nas proximidades, sendo posteriormente socorrida por populares e encaminhada a unidade hospitalar”.
A vítima foi levada ao Instituto Dr. José Frota (IJF) e a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) passou a investigar o caso. Os investigadores apuraram que Ângelo Santana da Silva, conhecido como "Chinês", foi um dos autores das agressões. Ele foi preso no sábado, 17, também no Parque Dois Irmãos.
“No contato inicial, o suspeito indagou se a abordagem se referia ao espancamento da mulher na noite anterior; embora tenha tentado negar, acabou por admitir que desferiu pauladas na vítima e informou que a ação teria sido 'mandada' por determinação superior na facção, mencionando 'Xuxu' como o ordenador da execução”, consta no APF.
Posteriormente, em depoimento na delegacia, Ângelo voltou a negar envolvimento com o crime, afirmando que apenas esteve no local após tomar conhecimento de que uma mulher seria morta por integrantes da facção.
Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de tentativa de homicídio e de integrar organização criminosa. Audiência de custódia realizada neste domingo, 18, decretou a prisão preventiva do homem.