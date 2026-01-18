Acusada de roubar drogas do CV, mulher é espancada em Fortaleza

Na imagem, o Instituto Doutor José Frota (IJF). Foto meramente ilustrativa / Crédito: FÁBIO LIMA

Um homem foi preso suspeito de participar de uma sessão de espancamentos contra uma mulher na noite da última sexta-feira, 16, no bairro Parque Dois Irmãos, em Fortaleza. Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), a vítima foi agredida a pauladas após ser acusada de ter subtraído drogas pertencentes aos integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV).

O APF descreve que a mulher estava em uma praça quando foi abordada por dois homens, que a obrigaram a acompanhá-los até a Rua Bolívar. Ao chegarem ao local, uma das pessoas presentes contatou, por telefone, um homem identificado apenas como “Xuxu”, que seria o chefe do grupo.

Leia também | Suspeito de chefiar o Comando Vermelho em bairros de Maracanaú é preso Após a autorização desse homem, a vítima começou a ser espancada, “somente não consumando o homicídio porque (...) conseguiu se desvencilhar e fugir, escondendo-se em uma loja nas proximidades, sendo posteriormente socorrida por populares e encaminhada a unidade hospitalar”. A vítima foi levada ao Instituto Dr. José Frota (IJF) e a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) passou a investigar o caso. Os investigadores apuraram que Ângelo Santana da Silva, conhecido como "Chinês", foi um dos autores das agressões. Ele foi preso no sábado, 17, também no Parque Dois Irmãos.

