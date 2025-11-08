Três são encontrados mortos com marcas de tiros no Canindezinho

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Três pessoas são encontradas mortas com marcas de tiros no Canindezinho

Crimes ocorreram na sexta-feira, 7. O caso é investigado pela 9ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)
Autor Redação O POVO
Redação O POVO Autor
Três pessoas foram assassinadas a tiros nesta sexta-feira, 7, no bairro Canindezinho, em Fortaleza. As vítimas são dois homens e uma mulher, conforme informações preliminares divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense (Pefoce) foram acionadas para a ocorrência. Agentes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil também estiveram no local para começar as investigações. 

Até a publicação desta matéria, não há informações oficiais sobre a identidade das vítimas ou a motivação do crime. O caso está a cargo da 9ª Delegacia do DHPP, unidade responsável por apurar crimes na região.

O POVO apurou que as vítimas apresentavam marcas de tortura, os corpos estavam perto um dos outros. Havia um capacete no local do crime e as pessoas apresentavam várias lesões de disparo de arma de fogo na cabeça. 

