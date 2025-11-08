Três são encontrados mortos com marcas de tiros no Canindezinho

Três pessoas são encontradas mortas com marcas de tiros no CanindezinhoCrimes ocorreram na sexta-feira, 7. O caso é investigado pela 9ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)
Três pessoas foram assassinadas a tiros nesta sexta-feira, 7, no bairro Canindezinho, em Fortaleza. As vítimas são dois homens e uma mulher, conforme informações preliminares divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).
Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense (Pefoce) foram acionadas para a ocorrência. Agentes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil também estiveram no local para começar as investigações.
Até a publicação desta matéria, não há informações oficiais sobre a identidade das vítimas ou a motivação do crime. O caso está a cargo da 9ª Delegacia do DHPP, unidade responsável por apurar crimes na região.
O POVO apurou que as vítimas apresentavam marcas de tortura, os corpos estavam perto um dos outros. Havia um capacete no local do crime e as pessoas apresentavam várias lesões de disparo de arma de fogo na cabeça.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente