Três são encontrados mortos com marcas de tiros no Canindezinho

Crimes ocorreram na sexta-feira, 7. O caso é investigado pela 9ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)

Três pessoas foram assassinadas a tiros nesta sexta-feira, 7, no bairro Canindezinho, em Fortaleza. As vítimas são dois homens e uma mulher, conforme informações preliminares divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense (Pefoce) foram acionadas para a ocorrência. Agentes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil também estiveram no local para começar as investigações.