Preso suspeito de exigir vídeos sexuais de mulher que buscou emprego

Um homem foi preso em Fortaleza nesse sábado, 17, suspeito de extorquir uma mulher que havia disponibilizado currículos em sites de busca de emprego. Diego Rafael de Sousa Viana teria, inicialmente, oferecido um emprego à vítima, mas, em seguida, passou a exigir que ela enviasse vídeos com conteúdo sexual, ameaçando-a por ter dados pessoais dela e de sua família, incluindo o endereço.