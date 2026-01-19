Operação da Agefis foca no descarte irregular de resíduos sólidos em avenidas de Fortaleza / Crédito: Felipe Martins/Agefis

A operação Capital Limpa e Ordenada, coordenada pela Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), iniciou na segunda-feira, 12, com uma nova frente de atuação. Agora, o foco é combater o descarte irregular de resíduos sólidos e na regularização de atividades econômicas em grandes avenidas da Capital. VLT: motoristas relatam pouca sinalização em interdição da av. Carlos Jereissati; VEJA MAIS

Ações ocorrem nos turnos da manhã, tarde e noite. Com a ampliação das equipes de fiscalização, a primeira semana de atividades rendeu 323 fiscalizações, resultando em 167 notificações e 103 autos de infração.

Multa de descarte irregular pode chegar a mais de R$ 30 mil Equipes verificam a regularidade de documentos obrigatórios, como alvará de funcionamento e licenças sanitária, ambiental e de publicidade, além das condições adequadas para o manejo dos resíduos sólidos. Além disso, foram observadas situações como obstrução de calçadas, descarte incorreto de lixo e irregularidades em obras e reformas. Conforme a Agefis, uma vez que a infração for identificada, medidas administrativas previstas na legislação são adotadas.

No caso de descarte irregular de resíduo sólido, por exemplo, a infração é considerada grave pelo Código da Cidade — na Lei Complementar nº 270/2019, e as multas variam entre variam de R$ 202,50 a R$ 32.400,00. Segundo a pasta, a ação tem o apoio do videomonitoramento, que auxilia na identificação de irregularidades em tempo real. Em 2025, a Agefis inaugurou uma sala de videomonitoramento e 670 autos de infração foram lavrados a partir de flagrantes de descarte irregular de resíduos sólidos registrados pelas câmeras, distribuídas em pontos diversos da Capital.