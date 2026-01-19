Operação da Agefis foca no descarte irregular de resíduos sólidos

Operação da Agefis foca no descarte irregular de resíduos sólidosAções ocorrem nos turnos da manhã, tarde e noite, e seguem até abril. Foco é combater o descarte irregular de resíduos sólidos em grandes avenidas da Capital
A operação Capital Limpa e Ordenada, coordenada pela Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), iniciou na segunda-feira, 12, com uma nova frente de atuação. Agora, o foco é combater o descarte irregular de resíduos sólidos e na regularização de atividades econômicas em grandes avenidas da Capital.
Ações ocorrem nos turnos da manhã, tarde e noite. Com a ampliação das equipes de fiscalização, a primeira semana de atividades rendeu 323 fiscalizações, resultando em 167 notificações e 103 autos de infração.
Multa de descarte irregular pode chegar a mais de R$ 30 mil
Equipes verificam a regularidade de documentos obrigatórios, como alvará de funcionamento e licenças sanitária, ambiental e de publicidade, além das condições adequadas para o manejo dos resíduos sólidos.
Além disso, foram observadas situações como obstrução de calçadas, descarte incorreto de lixo e irregularidades em obras e reformas.
Conforme a Agefis, uma vez que a infração for identificada, medidas administrativas previstas na legislação são adotadas.
No caso de descarte irregular de resíduo sólido, por exemplo, a infração é considerada grave pelo Código da Cidade — na Lei Complementar nº 270/2019, e as multas variam entre variam de R$ 202,50 a R$ 32.400,00.
Segundo a pasta, a ação tem o apoio do videomonitoramento, que auxilia na identificação de irregularidades em tempo real.
Em 2025, a Agefis inaugurou uma sala de videomonitoramento e 670 autos de infração foram lavrados a partir de flagrantes de descarte irregular de resíduos sólidos registrados pelas câmeras, distribuídas em pontos diversos da Capital.
“O objetivo é fiscalizar os grandes geradores [de resíduos] para que eles deem a destinação correta, não descartando o seu lixo, entulho e mobílias em lugares que não pode, como no canteiro central”, afirmou o diretor de operações da Agefis, Neuvani Vasconcelos.
Conforme Guilherme Maglhães, superintendente da pasta, destacou que objetivo também é conscientizar a população e comerciantes sobre importância
Confira avenidas que serão fiscalizadas até abril
- Avenida Capitão Aragão
- Avenida Dr. Silas Munguba
- Avenida Francisco Sá
- Avenida Frei Cirilo
- Avenida Godofredo Maciel
- Avenida Heráclito Graça
- Avenida Humberto Monte
- Avenida Ministro José Américo
- Avenida Pontes Vieira
- Avenida Senador Fernandes Távora
Órgãos como Secretarias Regionais (SER), Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP), Secretaria Municipal do Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) e a Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), estão prestando apoio à ação.
A população pode acionar a fiscalização por meio da Central 156 e do aplicativo Fiscalize Fortaleza — disponível para Android e iOS.