Queda, engasgo e queimadura: IJF registra 8.844 atendimentos de crianças em 2025

￼FRANCISCO Almeida da Silva Filho, 6, passou por uma cirurgia após uma queda de bicicleta / Crédito: AURÉLIO ALVES

As principais causas de atendimentos de emergência em 2025 envolvendo crianças e jovens de 1 a 14 anos no Instituto Dr. José Frota (IJF), em Fortaleza, foram quedas, casos de corpo estranho ou engasgo e queimaduras. Ao todo, somente nessas três ocorrências, foram registrados 8.844 atendimentos ao longo do ano. LEIA TAMBÉM | Casos de picadas de escorpião aumentaram cerca de 20%, diz IJF



As quedas lideram o volume de ocorrências na Unidade, somando 6.519 atendimentos. O período com maior registro foi no último mês de dezembro, quando foram contabilizados 624 atendimentos. O período é marcado pelo início das férias escolares para muitas crianças e adolescentes.

Na ala de pediatria do Instituto Dr. José Frota (IJF), um dos pacientes é Francisco Almeida da Silva Filho, de seis anos, internado desde o dia 26 de dezembro. A mãe, Francisca Maria de Almeida, 46, moradora de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), relata que o acidente aconteceu quando o filho saiu para comprar um “dimdim”. “Pensei que ele tinha ido a pé, porque era pertinho, mas ele pegou a bicicleta para ir”, ela relata. Com um sorriso travesso para mãe, o pequeno explicou que tentava fazer faíscas com a bicicleta. “Eu vou falar a verdade: eu fui 'raspar o pedal'”, disse Francisco. Na perna direita, o garotinho sofreu fraturas no fêmur e na patela. Ele passou por uma cirurgia para corrigir as lesões, com a colocação de uma estrutura metálica ao redor da perna.

No mesmo setor, outra mãe acompanha a recuperação do filho. Kamila Leite, 40, explica que Dom, de quatros anos, sofreu um acidente na ultima terça-feira, 13, em um restaurante em Fortaleza. O menino brincava no espaço kids. “O trampolim do restaurante é no chão, não é aquele pula-pula tradicional. Aí ele tropeçou, porque tem tipo um tapete. Quando tropeçou, caiu em cima do braço e fraturou.” Dom sofreu fratura no ligamento do cotovelo. Kamila afirma que, inicialmente, não imaginou a gravidade. “Eu pensei que não fosse nada, que tinha sido só um escorregão.” Após passar pelo susto, Kamila destaca a importância da vigilância constante. “Criança é imprevisível. A gente tem que estar de olho o tempo inteiro. É cuidado mesmo, para evitar problemas maiores.”

De acordo com Jamile Mineu, coordenadora de enfermagem da emergência do IJF, o período de férias costuma influenciar no volume de atendimentos de crianças e adolescentes na Unidade.

“É um período em que as crianças ficam mais no ambiente domiciliar ou precisam de um maior entretenimento. Aí os pais levam para parquinhos, para a praia, para alguns locais que tenham piscina”, explica. Ela ressalta que os acidentes não se restringem a ambientes externos. Dentro de casa, situações comuns também representam risco. “Queda de cama, escorregões dentro de casa, justamente porque a criança fica correndo, pulando em cima da cama ou fazendo brincadeiras diferentes”, pontua.