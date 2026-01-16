Hospital Walter Cantídio alcança marco de mil transplantes de medula

Antônio Fabiano (último na direita), 38, é a milésima pessoa a receber um transplante de medula óssea na unidade hospitalar / Crédito: Arquivo Pessoal; Daniel Galber - Especial para O Povo

Aos 38 anos, Antônio Fabiano Bezerra já faz parte da história do Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC/UFC) — é a milésima pessoa a receber um transplante de medula óssea na unidade hospitalar, em Fortaleza. O procedimento está marcada para esta sexta-feira, 16. Parte do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará (CH-UFC), o HUWC possui 18 anos de atuação no Serviço de Transplante de Medula Óssea (TMO). Em 2025, registrou o maior número anual desde a sua criação, com 103 intervenções realizadas.

“Atendemos pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde) e hoje de quase todo o Brasil, principalmente Norte e Nordeste, que se deslocam para nosso serviço”, explica o professor da UFC e presidente da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea e Terapia Celular (SBTMO), Fernando Barroso Duarte. O médico, considerado o fundador do serviço no hospital universitário, aponta que todas as modalidades de transplantes de medula são realizadas, incluindo casos de leucemia, mielodisplasias, mieloma e linfomas. O espaço também é uma referência de transplantes em pacientes idosos. “O TMO é uma parceria do HUWC/UFC com o Hemoce (Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará). Isso fez essas duas instituições crescerem juntas”, completa Duarte. O Hemoce que atua na coleta das células sanguíneas, da medula óssea e das transfusões. Anteriormente, em 2023, o TMO alcançou 90 transplantes. O número chegou a 100 em 2024, último recorde antes do valor atual.

Mil transplantes de medula óssea: número foi alcançado nesta sexta-feira, 16 Para Carol da Costa, 36, esposa de Antônio Fabiano, o milésimo transplante tem um significado especial: oferece um recomeço à família. “Agradecemos primeiramente a Deus pela oportunidade de vida. Depois só temos que agradecer toda a equipe, o doutor Fernando e todo mundo que está aqui nos ajudando”, diz. O diagnóstico de leucemia, identificado em janeiro de 2021, é revisitado por Carol como a memória de uma “batalha”, vivida pelo marido e todos os familiares. O processo iniciou com a quimioterapia.

“Ele ficou internado a primeira vez mais de um mês. Infelizmente, nesse período foi bem na pandemia e eu não pude ficar com ele aqui (no hospital universitário), pois ele estava com a imunidade baixa”, relembra. Após um longo processo, a doença estava “controlada”, diz Carol, mas um exame de rotina, em maio de 2025, indicou um retorno — “Mais uma vez, foi um baque grande para ele, passar tudo de novo”. A notícia do transplante foi recebida com alívio. O procedimento (denominado transplante autólogo ou autogênico) consiste na coleta das próprias células-tronco do paciente, que serão reinjetadas seguindo a administração da quimioterapia.