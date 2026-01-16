Diabetes: saiba como conseguir tratamento psicológico

Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão (CIDH), localizado em Fortaleza, oferece tratamento psicólogo para público paciente / Crédito: Reprodução/ Google Street View

Impacto psicológico do diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 em crianças e adolescentes pode ser tratado no Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão (CIDH), unidade da rede da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), localizado no bairro Aldeota, em Fortaleza.

O que é diabetes tipo 1; saiba cuidados Conforme o Ministério da Saúde (MS) do Governo Federal, diabetes é uma doença causada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina, hormônio que regula a glicose no sangue e garante energia para o organismo. Pode acarretar em complicações no coração, nas artérias, nos olhos, nos rins e nos nervos e, em casos mais graves, à morte. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, existem mais de 13 milhões de pessoas vivendo com a condição no Brasil.

Forma de prevenção envolve atividades físicas regulares, alimentação saudável e não consumo de álcool e outras drogas. Afunilando mais o quadro das tipificações, há o diabetes melito tipo 1 (DM1) como uma doença crônica não transmissível, hereditária, caracterizada pela destruição das células do pâncreas (beta-pancreáticas) responsáveis pela produção e secreção de insulina. O pico de incidência do DM1 ocorre em crianças e adolescentes, entre 10 e 14 anos. Com uma incidência elevada, gera 25,6 casos por 100 mil habitantes a cada ano no País.