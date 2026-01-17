Dois trechos da avenida Carlos Jereissati são interditados por obras de expansão do VLTBloqueio acontece nas faixas próximas ao canteiro central, em ambos os sentidos, na área entre o Aeroporto Internacional e o viaduto de acesso a Alberto Craveiro
Dois trechos da avenida Carlos Jereissati, em Fortaleza, foram interditados nesta sexta-feira, 16, devido às obras da nova linha VLT Aeroporto–Castelão. Bloqueio acontece nas faixas próximas ao canteiro central, em ambos os sentidos, na área entre o Aeroporto Internacional e o viaduto de acesso a Alberto Craveiro.
Conforme Secretaria da Infraestrutura do Ceará (Seinfra), "durante esse período a via passa a operar com duas faixas disponíveis em cada sentido" até a conclusão das intervenções.
Pasta não informou data do fim do bloqueio, mas explicou que ele é provisório e está sendo realizado para "avançar" as obras que estão sendo realizadas.
Interdição abrange aproximadamente 2,4 quilômetros e foi realizada com apoio do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE).
Obra tem previsão de entrega para o primeiro semestre de 2027
A nova linha do Metrô de Fortaleza deve conectar o Aeroporto Internacional Pinto Martins à Arena Castelão. De acordo com a Seinfra, "a obra tem previsão de conclusão no primeiro semestre de 2027, antes da Copa do Mundo Feminina de Futebol, que terá Fortaleza como uma das cidades-sede".
"Atualmente, os trabalhos estão concentrados na execução das fundações das estacas que irão sustentar o trecho elevado do sistema. A obra deverá empregar até 350 trabalhadores, contribuindo também para a geração de emprego e renda na Capital", destaca ainda.
Intervenções contaram com investimento de R$ 180 milhões. Expectativa é de que, após ser entregue, a linha transporte até 35 mil passageiros por dia.