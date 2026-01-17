Dois trechos da avenida Carlos Jereissati são interditados

Dois trechos são interditados em razão das obras do VLT / Crédito: Divulgação | Seinfra

Dois trechos da avenida Carlos Jereissati, em Fortaleza, foram interditados nesta sexta-feira, 16, devido às obras da nova linha VLT Aeroporto–Castelão. Bloqueio acontece nas faixas próximas ao canteiro central, em ambos os sentidos, na área entre o Aeroporto Internacional e o viaduto de acesso a Alberto Craveiro. Leia também | Sisu: veja cursos mais disputados e notas de corte na UFC



Conforme Secretaria da Infraestrutura do Ceará (Seinfra), "durante esse período a via passa a operar com duas faixas disponíveis em cada sentido" até a conclusão das intervenções.