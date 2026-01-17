Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dois trechos da avenida Carlos Jereissati são interditados

Dois trechos da avenida Carlos Jereissati são interditados por obras de expansão do VLT

Bloqueio acontece nas faixas próximas ao canteiro central, em ambos os sentidos, na área entre o Aeroporto Internacional e o viaduto de acesso a Alberto Craveiro
Dois trechos da avenida Carlos Jereissati, em Fortaleza, foram interditados nesta sexta-feira, 16, devido às obras da nova linha VLT Aeroporto–Castelão. Bloqueio acontece nas faixas próximas ao canteiro central, em ambos os sentidos, na área entre o Aeroporto Internacional e o viaduto de acesso a Alberto Craveiro.

Conforme Secretaria da Infraestrutura do Ceará (Seinfra), "durante esse período a via passa a operar com duas faixas disponíveis em cada sentido" até a conclusão das intervenções. 

Pasta não informou data do fim do bloqueio, mas explicou que ele é provisório e está sendo realizado para "avançar" as obras que estão sendo realizadas. 

Interdição abrange aproximadamente 2,4 quilômetros e foi realizada com apoio do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE).

Obra tem previsão de entrega para o primeiro semestre de 2027

A nova linha do Metrô de Fortaleza deve conectar o Aeroporto Internacional Pinto Martins à Arena Castelão. De acordo com a Seinfra, "a obra tem previsão de conclusão no primeiro semestre de 2027, antes da Copa do Mundo Feminina de Futebol, que terá Fortaleza como uma das cidades-sede".

"Atualmente, os trabalhos estão concentrados na execução das fundações das estacas que irão sustentar o trecho elevado do sistema. A obra deverá empregar até 350 trabalhadores, contribuindo também para a geração de emprego e renda na Capital", destaca ainda. 

Intervenções contaram com investimento de R$ 180 milhões. Expectativa é de que, após ser entregue, a linha transporte até 35 mil passageiros por dia.

 

