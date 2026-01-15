"Saidinha de Natal": cinco presos não retornam ao presídio e viram foragidos no Ceará

Complexo Penitenciario Estadual de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza / Crédito: Samuel Setubal

Cinco presos beneficiados com a saída temporária de fim do ano, conhecida como “Saidinha de Natal”, não retornaram ao sistema penitenciário do Ceará. O total de 101 internos do regime semi-aberto de Fortaleza foram beneficiados com decisão da Justiça para saída no 19 de dezembro do ano passado e retorno dia 5 de janeiro deste ano. Com o não cumprimento do retorno às unidades prisionais, os presos, agora, são considerados foragidos pela Justiça do Ceará, que já expediu mandados de prisão contra os alvos, que são acusados de crimes entre roubos e homicídios.