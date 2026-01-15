"Saidinha de Natal": cinco presos não retornam ao presídio e viram foragidos no Ceará

"Saidinha de Natal": cinco presos não retornam ao presídio e viram foragidos no CearáAo todo, foram beneficiados 101 internos do regime semi-aberto para saída no dia 19 de dezembro do ano passado e retorno no dia 5 de janeiro deste ano
Cinco presos beneficiados com a saída temporária de fim do ano, conhecida como “Saidinha de Natal”, não retornaram ao sistema penitenciário do Ceará. O total de 101 internos do regime semi-aberto de Fortaleza foram beneficiados com decisão da Justiça para saída no 19 de dezembro do ano passado e retorno dia 5 de janeiro deste ano.
Com o não cumprimento do retorno às unidades prisionais, os presos, agora, são considerados foragidos pela Justiça do Ceará, que já expediu mandados de prisão contra os alvos, que são acusados de crimes entre roubos e homicídios.
Os detentos que não retornaram foram identificados como: Emeson Morais Militão, Gladstone Silva de Oliveira, José Mardônio Araújo de Sousa, Daniel de Matos Teixeira e Lindemberg Viana Miguel. Além desses, um interno identificado como Deimeson Melo Nobre foi preso em flagrante por tráfico de drogas.
As medidas foram concedidas aos presos das Varas de Execução Penal de Fortaleza. O TJCE informou que a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) é responsável pelo controle de entrada e saída dos internos.
O POVO procurou à SAP para saber mais detalhes da situação. A matéria será atualizando quando o órgão responder.