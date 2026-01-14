Suspeito de matar homem em mercadinho da Messejana é preso

Suspeito de matar homem em mercadinho da Messejana é presoHeitor de Sousa Costa e um outro homem teriam matado Francisco Welington Galdino da Silva no último domingo, 11, com disparos à queima-roupa
Um homem que teria praticado um homicídio no bairro Messejana, em Fortaleza, foi preso nessa terça-feira, 13. Heitor de Sousa Costa, de 21 anos, é suspeito de matar Francisco Welington Galdino da Silva, 33 anos, na noite de domingo, 11, dentro de um mercadinho localizado na comunidade da Levada.
Câmeras de vigilâncias registraram o crime. As imagens mostram que a vítima estava no estabelecimento — onde havia, pelo menos, outras duas pessoas — quando foi surpreendida por uma dupla que estava armada.
Os homens entraram correndo no mercadinho e efetuaram diversos disparos praticamente à queima-roupa contra Francisco Welington, que morreu em local. Auto de Prisão em Flagrante (APF) indica que, para praticar o assassinato, os criminosos utilizaram um carro modelo Hyundai HB20, de cor branca.
Ainda de acordo com o APF, o Núcleo de Inteligência do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) recebeu na segunda-feira, 12, informações que indicavam que Heitor e outro homem, cujo nome será preservado, eram os responsáveis pela execução.
Também foi relatado que Heitor era monitorado por tornozeleira eletrônica. Os policiais civis, então, solicitaram relatório do monitoramento eletrônico realizado em Heitor, que teria constatado que o suspeito, de fato, esteve no local no momento do crime.
Heitor foi localizado também no bairro Messejana, ação que contou com o uso de um drone. Na abordagem, policiais apreenderam 0,02g de cocaína e 0,01g de crack e, por isso, além de homicídio, Heitor foi autuado por tráfico de drogas.
Audiência de custódia realizada nesta quarta-feira, 14, decretou a prisão preventiva dele. O DHPP ainda faz diligências para localizar o segundo suspeito do assassinato, assim como ainda busca elucidar quais teriam sido as motivações do crime.
Esse suposto comparsa de Heitor na execução já foi apontado, ao ser preso em anos anteriores, como liderança de uma facção criminosa que age na Grande Messejana. Ele, inclusive, chegou a ser acusado de praticar homicídios na região, embora, posteriormente, tenha sido impronunciado pela Justiça.
Na comunidade da Levada, existe uma disputa entre as facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Massa Carcerária (TDN).
Homicídio na Paupina
Também durante o fim de semana passado, no sábado, 10, um outro homicídio havia sido registrado na Paupina, bairro localizado ao lado da Messejana e que também registra conflito entre CV e Massa.
Esse crime teve como vítima José Ivan Gomes Barbosa, de 33 anos, que foi assassinado a tiros por volta das 23h44min na rua Barão de Aquiraz. Um suspeito do crime foi preso na segunda-feira, 12.
Magno Lima Rodrigues, 25 anos, também era monitorado por tornozeleira eletrônica, que igualmente identificou que ele passou pelo local do crime em horário compatível com o que o assassinato foi registrado.
