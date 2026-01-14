Suspeito de matar homem em mercadinho da Messejana é preso

Câmeras de vigilância flagraram o momento em que Francisco Welington Galdino da Silva, 33 anos, foi morto dentro de um mercadinho localizado no bairro Messejana / Crédito: Reprodução

Um homem que teria praticado um homicídio no bairro Messejana, em Fortaleza, foi preso nessa terça-feira, 13. Heitor de Sousa Costa, de 21 anos, é suspeito de matar Francisco Welington Galdino da Silva, 33 anos, na noite de domingo, 11, dentro de um mercadinho localizado na comunidade da Levada.

Câmeras de vigilâncias registraram o crime. As imagens mostram que a vítima estava no estabelecimento — onde havia, pelo menos, outras duas pessoas — quando foi surpreendida por uma dupla que estava armada.

Heitor foi localizado também no bairro Messejana, ação que contou com o uso de um drone. Na abordagem, policiais apreenderam 0,02g de cocaína e 0,01g de crack e, por isso, além de homicídio, Heitor foi autuado por tráfico de drogas. Audiência de custódia realizada nesta quarta-feira, 14, decretou a prisão preventiva dele. O DHPP ainda faz diligências para localizar o segundo suspeito do assassinato, assim como ainda busca elucidar quais teriam sido as motivações do crime. Esse suposto comparsa de Heitor na execução já foi apontado, ao ser preso em anos anteriores, como liderança de uma facção criminosa que age na Grande Messejana. Ele, inclusive, chegou a ser acusado de praticar homicídios na região, embora, posteriormente, tenha sido impronunciado pela Justiça.

Na comunidade da Levada, existe uma disputa entre as facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Massa Carcerária (TDN).

Homicídio na Paupina Também durante o fim de semana passado, no sábado, 10, um outro homicídio havia sido registrado na Paupina, bairro localizado ao lado da Messejana e que também registra conflito entre CV e Massa. Esse crime teve como vítima José Ivan Gomes Barbosa, de 33 anos, que foi assassinado a tiros por volta das 23h44min na rua Barão de Aquiraz. Um suspeito do crime foi preso na segunda-feira, 12.