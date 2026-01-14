Criminoso foragido do Piauí é preso no Ceará após tentativa de homicídio

Criminoso foragido do Piauí é preso no Ceará após tentativa de homicídioHomem figurava na lista de criminosos mais procurados do Brasil, lançada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública
Um homem natural do Piauí, identificado como Antônio Flávio dos Santos Mendes, 30, foi preso em flagrante nessa terça-feira, 13, durante uma tentativa de homicídio na cidade de Boa Viagem, no interior do Ceará. Ele figurava na lista de criminosos mais procurados do Brasil, lançada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.
A captura ocorreu durante uma ação da Polícia Militar do Ceará (PMCE), que recebeu uma denúncia sobre a presença de pessoas em conduta suspeita, no bairro de Fátima, em Boa Viagem.
A equipe realizou uma patrulha até o ponto indicado e localizou o suspeito. Além do flagrante por tentativa de homicídio, também foi cumprido um mandado de prisão em aberto contra Antônio Flávio, por integrar organização criminosa e tráfico de drogas.
Com ele, os policiais militares encontraram e apreenderam uma pistola, 12 munições calibre. 9, um celular e uma motocicleta.
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem e o material apreendido foram apresentados à Delegacia de Polícia Civil de Boa Viagem, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), onde ele foi autuado e o mandado de prisão foi cumprido.
Denúncias
A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.
Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br