Criminoso foragido do Piauí é preso no Ceará após tentativa de homicídio

Antônio Flávio dos Santos Mendes, 30, figurava na lista de criminosos mais procurados do Brasil / Crédito: Divulgação / SSPDS

Um homem natural do Piauí, identificado como Antônio Flávio dos Santos Mendes, 30, foi preso em flagrante nessa terça-feira, 13, durante uma tentativa de homicídio na cidade de Boa Viagem, no interior do Ceará. Ele figurava na lista de criminosos mais procurados do Brasil, lançada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A captura ocorreu durante uma ação da Polícia Militar do Ceará (PMCE), que recebeu uma denúncia sobre a presença de pessoas em conduta suspeita, no bairro de Fátima, em Boa Viagem.