Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Criminoso foragido do Piauí é preso no Ceará após tentativa de homicídio

Criminoso foragido do Piauí é preso no Ceará após tentativa de homicídio

Homem figurava na lista de criminosos mais procurados do Brasil, lançada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública
Atualizado às Autor Gabriele Félix
Autor
Gabriele Félix Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um homem natural do Piauí, identificado como Antônio Flávio dos Santos Mendes, 30, foi preso em flagrante nessa terça-feira, 13, durante uma tentativa de homicídio na cidade de Boa Viagem, no interior do Ceará. Ele figurava na lista de criminosos mais procurados do Brasil, lançada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

A captura ocorreu durante uma ação da Polícia Militar do Ceará (PMCE), que recebeu uma denúncia sobre a presença de pessoas em conduta suspeita, no bairro de Fátima, em Boa Viagem.

Leia mais

A equipe realizou uma patrulha até o ponto indicado e localizou o suspeito. Além do flagrante por tentativa de homicídio, também foi cumprido um mandado de prisão em aberto contra Antônio Flávio, por integrar organização criminosa e tráfico de drogas.

Com ele, os policiais militares encontraram e apreenderam uma pistola, 12 munições calibre. 9, um celular e uma motocicleta.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem e o material apreendido foram apresentados à Delegacia de Polícia Civil de Boa Viagem, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), onde ele foi autuado e o mandado de prisão foi cumprido.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar