Golpe de venda de carros é desarticulado em Fortaleza e reúne mais de 20 vítimas

Golpe de venda de carros é desarticulado em Fortaleza e reúne mais de 20 vítimasCaso seria encaminhado à Delegacia de Defraudações e Falsificações
Um golpe de vendas de carro foi desarticulado nessa terça-feira, 13. Um homem foi detido e encaminhado à delegacia do 2º Distrito Policial, no Meireles, em Fortaleza.
O POVO apurou que o homem atuava na compra e venda de automóveis e comercializava veículos que estavam em nome de outras pessoas e quando a vítima comprava o carro o verdadeiro proprietário do veículo procurava a pessoa relatando se tratar de um automóvel de terceiro.
Dessa forma, o comprador era obrigado a devolver o carro. O homem foi detido nessa terça-feira, 13, enquanto negociava um veículo no bairro Luciano Cavalcante. Aproximadamente 20 vítimas estavam no local e compareceram à delegacia. Alguns veículos custavam aproximadamente R$ 100 mil.
Conforme a fonte, o caso foi levado ao 2º Distrito Policial, mas seria encaminhado à Delegacia de Defraudações e falsificações. O homem é condenado por uma lesão grave, no entanto recorre à Justiça em liberdade. Além desses crimes, o homem possui quatro antecedentes por estelionato.
O indivíduo foi ouvido e a Polícia deve instaurar um inquérito policial por portaria. Ele não permanecerá detido.
A Polícia Civil divulgou uma nota informando que está investigando as denúncias de crimes de estelionato registradas em Fortaleza e que o caso está sob responsabilidade da 2ª Delegacia de Polícia Civil da Capital, no Meireles. "
Mais detalhes serão repassados em momento oportuno para não comprometer os trabalhos", divulgou o órgão.