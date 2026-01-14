Golpe de venda de carros é desarticulado em Fortaleza e reúne mais de 20 vítimas

Imagem de apoio ilustrativa. O homem foi encaminhado ao 2º Distrito Policial, no Meireles / Crédito: Divulgação/ SSPDS

Um golpe de vendas de carro foi desarticulado nessa terça-feira, 13. Um homem foi detido e encaminhado à delegacia do 2º Distrito Policial, no Meireles, em Fortaleza. O POVO apurou que o homem atuava na compra e venda de automóveis e comercializava veículos que estavam em nome de outras pessoas e quando a vítima comprava o carro o verdadeiro proprietário do veículo procurava a pessoa relatando se tratar de um automóvel de terceiro.