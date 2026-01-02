PM que trabalhava como motorista de app e passageira são baleados em Fortaleza

Imagem de apoio. Fachada do Hospital Universitário da UECE, no bairro Itaperi, em Fortaleza / Crédito: FERNANDA BARROS

Um sargento da Polícia Militar (PM) foi baleado nessa quinta-feira, 1º, no bairro Parque Santa Maria, Grande Messejana, em Fortaleza. Uma mulher que estava no veículo como passageira também foi atingida pelos disparos. O POVO apurou com fontes policiais que o veículo transitava por uma via do bairro quando foi alvo da ação criminosa e que o sargento atuava também como motorista de aplicativo. Não há confirmação sobre a dinâmica ou motivação do crime, se tratou-se de uma tentativa de roubo ou execução.