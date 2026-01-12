CGD acompanha caso de PM suspeito de matar policial em barraca de praia de Fortaleza

Policial foi morto a tiros em barraca na Praia do Futuro / Crédito: reprodução/vídeo

O suspeito de ter matado o policial militar Paulo Henrique de Lima Silva, de 37 anos, também seria um agente de segurança. A informação foi apurada pelo O POVO com uma fonte da segurança pública nesta segunda-feira, 12. A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) informou, por meio de nota, que está acompanhando a ocorrência. Não há informações sobre prisões até a publicação desta matéria.