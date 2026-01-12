Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

CGD acompanha caso de PM suspeito de matar policial em barraca de praia de Fortaleza

Um outro policial é suspeito de ter matado o colega de farda, ambos estavam de folga. A CGD informou que acompanha o caso
O suspeito de ter matado o policial militar Paulo Henrique de Lima Silva, de 37 anos, também seria um agente de segurança. A informação foi apurada pelo O POVO com uma fonte da segurança pública nesta segunda-feira, 12. 

A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) informou, por meio de nota, que está acompanhando a ocorrência. Não há informações sobre prisões até a publicação desta matéria. 

O militar teria sido morto por outro policial na entrada da barraca de praia Sunrise, na Praia do Futuro, em Fortaleza. Conforme a fonte, o policial Paulo Henrique chegou ao local e teve uma discussão com o militar que fazia um "bico" de segurança privada no local. 

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) emitiu nota no último domingo, 11, confirmando a morte do policial militar e informando que mais duas pessoas saíram feridas durante da ocorrência. O caso estava sob investigação da Polícia Civil. 

A barraca de praia divulgou uma nota informando que os envolvidos na ocorrência não possuem ligação com a empresa. 

Esse foi o segundo caso de policial militar morto neste ano. O primeiro caso aconteceu no dia 8 de janeiro, em Tianguá. O cabo Mateus de Sá Correia, de 41 anos, foi morto durante um confronto com criminosos. 

