Influenciadora que compartilha rotina do sistema penitenciário é novamente presa no Ceará

Nayra teria descumprido obrigações impostas pela Justiça, como o recolhimento noturno e o MPCE pediu a prisão a criadora de conteúdo

Nayra foi denunciada por tráfico de drogas após ser flagrada tentando entrar com drogas na Unidade Prisional Professor Clodoaldo Pinto, em Itaitinga .

A criadora de conteúdos na Internet Nayra Gabrielly Oliveira Feitosa foi novamente presa . A informação foi divulgada pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) nesta sexta-feira, 9.

A mulher estava em liberdade, no entanto o MPCE representou pela prisão preventiva alegando que ela teria violado condições impostas pela Justiça, como a monitoração eletrônica e outras obrigações judiciais.

Entre essas obrigações estaria o recolhimento noturno, que não estaria sendo cumprido. Conforme o promotor de Justiça Gustavo de Souza, o comportamento "demonstra desprezo pela benesse concedida pelo Estado, que confiou na possibilidade de cumprir as medidas alternativas à prisão".

Nayra foi presa em julho de 2025 quando tentava entrar com 45 gramas de maconha e 118 comprimidos psicotrópicos escondidos no corpo. A influenciadora havia sido detida anteriormente e passou a divulgar conteúdos sobre a rotina no sistema prisional.

Influenciadora fez transformação no cabelo após ser solta

Nas redes sociais, Nayra chegou a fazer uma transformação no cabelo com uma profissional de beleza que acumulava mais de dois milhões de seguidores. Nayra relatava que, depois de ser presa, teve dificuldade em mudar o visual, pois sofria preconceito nos salões de beleza por usar tornozeleira eletrônica.