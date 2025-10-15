Clínica de hemodiálise denuncia dívida de R$ 1,8 mi da Santa Casa

Dívida é relativa aos serviços de diálise dentro do hospital / Crédito: Daniel Galber/Especial para O POVO

A Clínica Prorim, que oferece serviços de hemodiálise ao Hospital da Santa Casa da Misericórdia, em Fortaleza, alega que a unidade hospitalar possui uma dívida de R$ 1,8 milhão, que vem sendo acumulada desde 2022. Além disso, a Santa Casa teria rescindido o contrato com a clínica antes do tempo previsto. A dívida é relativa aos serviços de diálise dentro do hospital: em UTI, salas de recuperação e enfermarias. A clínica continua em funcionamento e atende, pelo menos, 130 pacientes por mês.

No dia 23 de setembro, houve uma reunião entre a Clínica Prorim e a Santa Casa, para chegar a um acordo. Segundo a gestora da Prorim, Sônia Holanda, a rescisão do contrato teria se dado porque a Santa Casa decidiu ter um serviço próprio de diálise. Sônia também revela que a unidade vinha sofrendo com a crise financeira da Santa Casa. "A gente lida com um tipo de paciente que não pode parar. Fomos fazendo uma gestão cada vez mais restritiva. Nós deixamos de pagar médicos". Ela diz que as receitas enviadas pelo Ministério da Saúde estavam sendo repassadas com atraso. A gestora da Prorim afirma que o recurso crônico de maio e junho foram pagos recentemente, porém o de julho ainda não foi recebido. "Nenhum centavo desse recurso ainda nos foi repassado", finaliza.

"Nós não temos nenhuma posição da Santa Casa em relação ao pagamento. Eles disseram que a dívida seria auditada Auditar uma dívida é o ato de examinar de forma independente e minuciosa a origem, a legitimidade, a legalidade e a gestão de uma dívida. e nós já entramos em contato com eles pessoalmente, mas até agora nada. Nós vamos entrar de forma judicial", afirma Carlos Nelson, sócio da Prorim. Nelson destaca que a clínica trabalha para a Santa Casa há 39 anos e, com o encerramento do contrato, "a clínica perde uma razão para existir" por não ser vinculada ao Ministério da Saúde. O que diz a Santa Casa de Fortaleza Em nota ao O POVO, a Santa Casa de Fortaleza informou que a consultoria externa constatou que algumas áreas terceirizadas funcionavam em condições precárias.