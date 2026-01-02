Incêndio atinge terreno de aérodromo em Fortaleza

Incêndio atinge terreno no bairro Siqueira, em FortalezaTerreno tem 40 x 60 metros de extensão. Não houve registro de vítimas, mas foi identificado dano ambiental
Um incêndio tomou conta de um terreno no bairro Siqueira, em Fortaleza, na tarde desta quinta-feira, 1º. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o terreno tem 40 metros por 60 metros de extensão e a ocorrência a guarnição da 5ª Companhia do 1º Batalhão de Bombeiros Militar, com emprego de uma viatura.
O acionamento ocorreu às 12h40min. "Para o controle das chamas, foi adotada a estratégia de ataque direto, com utilização de mangueira de 1/2 polegada e esguicho conectado diretamente à boca de expulsão da viatura, o que possibilitou a extinção do fogo", afirmou nota dos Bombeiros.
Foi realizado o rescaldo e a inspeção da área afetada. Trabalhos foram concluídos às 15h16. Bombeiros destacam que não houve registro de vítimas, mas que "provocou danos ao meio ambiente".
