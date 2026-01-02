Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Incêndio atinge terreno de aérodromo em Fortaleza

Incêndio atinge terreno no bairro Siqueira, em Fortaleza

Terreno tem 40 x 60 metros de extensão. Não houve registro de vítimas, mas foi identificado dano ambiental
Um incêndio tomou conta de um terreno no bairro Siqueira, em Fortaleza, na tarde desta quinta-feira, 1º. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o terreno tem 40 metros por 60 metros de extensão e a ocorrência a guarnição da 5ª Companhia do 1º Batalhão de Bombeiros Militar, com emprego de uma viatura.

LEIA TAMBÉM| Incêndio de grandes proporções atinge Sucata Chico Alves em Fortaleza

O acionamento ocorreu às 12h40min. "Para o controle das chamas, foi adotada a estratégia de ataque direto, com utilização de mangueira de 1/2 polegada e esguicho conectado diretamente à boca de expulsão da viatura, o que possibilitou a extinção do fogo", afirmou nota dos Bombeiros.

Foi realizado o rescaldo e a inspeção da área afetada. Trabalhos foram concluídos às 15h16. Bombeiros destacam que não houve registro de vítimas, mas que "provocou danos ao meio ambiente".

 

