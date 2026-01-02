Incêndio atinge terreno de aérodromo em Fortaleza

Terreno tem 40 x 60 metros de extensão. Não houve registro de vítimas, mas foi identificado dano ambiental

Um incêndio tomou conta de um terreno no bairro Siqueira, em Fortaleza, na tarde desta quinta-feira, 1º. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o terreno tem 40 metros por 60 metros de extensão e a ocorrência a guarnição da 5ª Companhia do 1º Batalhão de Bombeiros Militar, com emprego de uma viatura.

