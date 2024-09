Dez municípios cearenses devem receber política pública territorial de combate à violência

Atualmente, uma cartilha de ações nas áreas da saúde, educação e juventude está sendo desenvolvida pelo Governo do Ceará, com foco em ações para o público de 15 a 29 anos de idade, nas regiões com altos índices de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs)

De acordo com a diretora do Dipas, Juliana Barroso, o programa está em fase de planejamento e, atualmente, está sendo trabalhado a perspectiva territorial, onde o Estado está desenvolvendo uma cartilha de projetos para jovens de 15 a 29 anos.

As ações estão integradas dentro do Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência (PReVio), com foco nos territórios, e vêm sendo desenvolvidas pelo Governo do Ceará para os municípios que concentram os maiores índices de violência. As regiões são Fortaleza , Sobral , Caucaia , Maracanaú , Maranguape , Juazeiro do Norte , Crato , Iguatu , Itapipoca e Quixadá , que possuem 51,7% dos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) no Estado.

Dez municípios cearenses devem receber uma política pública territorial de combate à violência. A informação foi divulgada pela diretora de Pesquisa e Avaliação de Políticas Públicas (Dipas), da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), Juliana Barroso, durante um seminário promovido pela Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará (Aesp), nesta segunda-feira, 9, no Teatro RioMar Fortaleza, no bairro Papicu, em Fortaleza .

Ainda segundo a diretora do Dipas, as ações estão sendo realizadas a partir das necessidades de cada município, por meio do diálogo entre os gestores municipais para conciliar com as políticas existentes do Estado.

“Estado tem conversado com a Educação, Saúde, Cultura, Esporte e Juventude, olhando como as secretarias podem ajudar a implementar ações no território”, disse.

Ao O POVO , a Casa Civil confirmou, nesta segunda-feira, 9, que as ações estão integradas ao PreVio, programa lançado no ano passado e que busca reduzir a violência no Estado por meio de ações de prevenção. Ainda segundo ao órgão, a política pública territorial e mais outra ação ação de prevenção ao público-alvo devem serem lançadas, em breve, pelo governador do Estado, Elmano de Freitas (PT).

Durante o seminário “A Segurança Pública na Era da Sociedade da Informação”, da Aesp, a especialista destacou os desafios de políticas preventivas na segurança pública, principalmente para os jovens. Ela pontuou a importância do diálogo entre ações de repressão e prevenção, além das ações integradas com outras secretarias.

Seminário discute ações de inteligência na segurança pública para agentes em formação

O seminário promovido pela Aesp discutiu ações de inteligência para agentes em formação da Academia, além de profissionais da Segurança Pública. O encontro promoveu 14 palestras sobre a era da informação na sociedade. Os debates tiveram início nesta segunda-feira, 9, e seguem até esta terça-feira, 10.

De acordo com o coordenador acadêmico da Aesp, delegado Ciro Lacerda, o tema é uma demanda do governo do Estado a serem inseridos na formação dos novos agentes. Ainda segundo Lacerda, o seminário buscou trazer especialistas fora do Estado para exemplificar as ações de inteligência também fora do Estado.

“Estamos buscando capacitar os profissionais de segurança pública do ponto de vista teórico e prático para que eles possam enfrentar o crime organizado no Estado e ultrapassar as fronteiras por meio das operações interestaduais e internacionais”, destacou o coordenador.