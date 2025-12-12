Vídeo: condutora arrasta suspeito, faz zigue-zague e colide com carro e pedestre em Fortaleza

Caso aconteceu durante tentativa de roubo no bairro Mucuripe nessa quinta-feria, 11. Suspeito do crime também ficou ferido e foi socorrido para o IJF. Com ele, foi apreendido um simulacro de arma de fogo

Uma motorista foi alvo de uma tentativa de roubo no entorno de uma academia na rua Coronel Manuel Jesuíno, no bairro Mucuripe, em Fortaleza, nessa quinta-feira, 11. O suspeito abordou a mulher e se pendurou no veículo da vítima, que seguiu no carro arrastando o suspeito e realizando manobras de zigue-zague para tentar impedir o crime.

Um vídeo flagrou o momento da ação e das manobras realizadas pela motorista após sair da via no início da ocorrência e seguir na avenida Almirante Henrique Sabóia, a via Expressa. Nas imagens, é possível visualizar o assaltante pendurado na lateral do carro e, logo depois, a mulher entra em uma outra via na região.