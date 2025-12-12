Vídeo: condutora arrasta suspeito, faz zigue-zague e colide com carro e pedestre em Fortaleza

Vídeo: condutora arrasta suspeito, faz zigue-zague e colide com carro e pedestre em FortalezaCaso aconteceu durante tentativa de roubo no bairro Mucuripe nessa quinta-feria, 11. Suspeito do crime também ficou ferido e foi socorrido para o IJF. Com ele, foi apreendido um simulacro de arma de fogo
Uma motorista foi alvo de uma tentativa de roubo no entorno de uma academia na rua Coronel Manuel Jesuíno, no bairro Mucuripe, em Fortaleza, nessa quinta-feira, 11. O suspeito abordou a mulher e se pendurou no veículo da vítima, que seguiu no carro arrastando o suspeito e realizando manobras de zigue-zague para tentar impedir o crime.
Um vídeo flagrou o momento da ação e das manobras realizadas pela motorista após sair da via no início da ocorrência e seguir na avenida Almirante Henrique Sabóia, a via Expressa. Nas imagens, é possível visualizar o assaltante pendurado na lateral do carro e, logo depois, a mulher entra em uma outra via na região.
Leia Mais | Dupla é presa por suspeita de incendiar empresa de internet em Graça
Conforme a Polícia Militar do Ceará (PMCE), o veículo parou após colidir com outros carros e atropelar um pedestre. O suspeito do crime também ficou ferido. No local, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreram as vítimas e encaminharam para o Instituto Doutor José Frota (IJF).
O suspeito da tentativa de roubo está na unidade hospitalar sob escolta policial. Com ele, foi apreendido um simulacro de arma de fogo. A ocorrência foi registrada no 2º Distrito Policial, onde foram adotadas as medidas cabíveis.