Dupla é presa por suspeita de incendiar empresa de internet em Graça

Imagem de apoio ilustrativo. A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e a Polícia Militar do Ceará (PMCE) prenderam em flagrante dois suspeitos de um incêndio no município de Graça / Crédito: Reprodução/ SSPDS

Dois homens, de 36 e 19 anos, foram presos na tarde dessa quarta-feira, 10, suspeitos de incendiar um estabelecimento provedor de internet no município de Graça, no Interior do Ceará. As capturas ocorreram na mesma cidade onde o crime aconteceu. LEIA MAIS | Empresa de internet perde 2 mil clientes devido a ataques de facções em Fortaleza e RMF

