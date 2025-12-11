Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Feira Cearense da Agricultura Familiar e Economia Solidária começa hoje, 11

Com entrada gratuita, o evento ocorre no Parque de Exposições César Cals de Oliveira, em Fortaleza. A programação inclui show de Vicente Nery e outras atrações musicais
Autor Alice Barbosa
A 2ª edição da Feira Cearense da Agricultura Familiar e Economia Solidária (Fecaf) inicia nesta quinta-feira, 11, e segue até sábado, 13, no Parque de Exposições César Cals de Oliveira, no bairro São Gerardo, em Fortaleza.

Com entrada gratuita, ao longo dos três dias, o público poderá degustar, adquirir e conhecer produtos típicos da cultura alimentar cearense, todos produzidos por agricultores familiares, cooperativas e empreendimentos solidários.

Neste ano, a feira reunirá 200 expositores, sendo 150 da agricultura familiar e 50 da socioeconomia solidária, com produtos oriundos de todas as regiões do Ceará.

A entrada é gratuita. O engenho e a casa de farinha no local do evento também estarão à disposição dos visitantes.

A programação também contará com apresentações culturais e musicais gratuitas, dos artistas Chapéu de Couro e Fábio Carneirinho, no primeiro dia.

No segundo dia, o público prestigiará Vicente Nery e Cacimba de Aluá. Já no terceiro dia, Bete Nascimento e Janaina Alves farão a alegria do público.

Dentre as produções que serão expostas na feira há uma diversidade de alimentos, bebidas, artesanatos, e produtos in natura estão entre os produtos à disposição dos visitantes, tais como:

  • mel;
  • castanha;
  • cajuína;
  • artesanato;
  • cachaças artesanais;
  • doces;
  • farinhas;
  • queijos;
  • temperos.

Na Fecaf, a Tenda dos Saberes vai abrigar palestras, debates e oficinas sobre temas ligados ao Desenvolvimento Rural Sustentável e a Sustentabilidade.

O evento gratuito integra o Circuito Nordestino de Feiras da Agricultura Familiar promovido pelo Consórcio Nordeste em parceria com os governos da região.

A Fecaf é um evento estadual, realizado pela Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Ceará (SDA), que visa a valorização do campo, da produção agroecológica e das iniciativas da socioeconomia solidária.

