Feira Cearense da Agricultura Familiar e Economia Solidária começa hoje, 11

Imagem de apoio ilustrativo. A feira inicia nesta quinta-feira, 11, e segue até sábado, 13, visando incentivar a valorização da agricultura familiar / Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

A 2ª edição da Feira Cearense da Agricultura Familiar e Economia Solidária (Fecaf) inicia nesta quinta-feira, 11, e segue até sábado, 13, no Parque de Exposições César Cals de Oliveira, no bairro São Gerardo, em Fortaleza. LEIA MAIS | Conheça as feiras de Fortaleza



A programação também contará com apresentações culturais e musicais gratuitas, dos artistas Chapéu de Couro e Fábio Carneirinho, no primeiro dia.

No segundo dia, o público prestigiará Vicente Nery e Cacimba de Aluá. Já no terceiro dia, Bete Nascimento e Janaina Alves farão a alegria do público.

Dentre as produções que serão expostas na feira há uma diversidade de alimentos, bebidas, artesanatos, e produtos in natura estão entre os produtos à disposição dos visitantes, tais como:

