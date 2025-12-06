Entregador morre atropelado por carro em alta velocidade em avenida em Fortaleza

Carro atingiu o muro de dois estabelecimentos comerciais no bairro Jangurussu / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Um entregador morreu após ser atropelado por uma Range Rover que trafegava em alta velocidade pela Avenida Perimetral, no bairro Jangurussu, em Fortaleza. O caso ocorreu na noite desta sexta-feira, 5. O motorista de 25 anos, que dirigia o veículo, foi preso em flagrante. Conforme informações policiais, o suspeito conduzia o carro quando colidiu com uma motocicleta que era pilotada pelo entregador. Com o impacto, o homem morreu no local. O carro, que estava em alta velocidade, ainda atingiu o muro de dois estabelecimentos comerciais.