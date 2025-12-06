Entregador morre atropelado por carro em alta velocidade em avenida em Fortaleza

Entregador morre atropelado por carro em alta velocidade em avenida em FortalezaMotorista também atingiu o muro de dois estabelecimentos comerciais que resultou na morte de quatro animais que estavam no local. Suspeito de 25 anos foi preso pela PM
Um entregador morreu após ser atropelado por uma Range Rover que trafegava em alta velocidade pela Avenida Perimetral, no bairro Jangurussu, em Fortaleza. O caso ocorreu na noite desta sexta-feira, 5. O motorista de 25 anos, que dirigia o veículo, foi preso em flagrante.
Conforme informações policiais, o suspeito conduzia o carro quando colidiu com uma motocicleta que era pilotada pelo entregador. Com o impacto, o homem morreu no local. O carro, que estava em alta velocidade, ainda atingiu o muro de dois estabelecimentos comerciais.
O segundo impacto desabou parte da estrutura dos locais, que caiu sobre quatro animais, que também morreram. O homem foi detido por uma equipe do 16º Batalhão de Polícia Militar do Ceará (PMCE) e conduzido ao 30º Distrito Policial. Ainda não há informações se o acusado estava alcoolizado quando atingiu a vítima.
Em nota, a PMCE informou que na unidade da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), foi instaurado um inquérito policial para investigar o caso. O suspeito foi autuado por homicídio culposo na direção de veículo automotor e permaneceu à disposição da Justiça.