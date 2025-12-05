Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Papai Noel abre as portas de casa na Cidade da Criança, em Fortaleza

A celebração na noite desta sexta-feira, 5, marca a abertura oficial do cenário natalino na praça, localizada no Centro fortalezense
De cabeça erguida, em busca dos ajudantes do Papai Noel e de sua apresentação musical, as crianças se reúnem ao redor do tablado. Em breve, o próprio bom velhinho deve aparecer, marcando oficialmente a noite desta sexta-feira, 5, como a abertura do Natal da Cidade Encantada da Criança, no Centro de Fortaleza.

Todo o espaço da principal decoração natalina foi envolto nas cores típicas da data. O vermelho e o verde das árvores de Natal são o pano de fundo para as atrações da iniciativa gratuita, que permanece até o dia 21 de dezembro, funcionando em horário especial (das 7 às 20 horas).

De acordo com a primeira-dama e presidente do Comitê de Governança do Plano Fortaleza Inclusiva, Cristiane Leitão, a Cidade da Criança já recebeu, desde a sua revitalização em agosto, mais de 80 mil visitantes. Durante o mês de dezembro, a nova programação da praça conta com parcerias da prefeitura e entidades do terceiro setor.

“Hoje a Cidade da Criança é um grande equipamento da primeira infância, um equipamento intergeracional que não recebe só crianças, mas idosos e todas as famílias”, ressalta Cristiane Leitão.

Além das atrações artísticas, o parque terá um papel importante (ao menos na visão do público infantil): ser o local onde os pequenos poderão visitar a Casa do Papai Noel. A estrutura estará aberta diariamente aos visitantes mirins e seus familiares das 16h30min às 19h30min.

Entre os responsáveis por auxiliar no desenvolvimento da celebração, está a Organização Não Governamental (ONG) Sooder Maria, dedicada à promoção de ações sociais e humanitárias; Enel; Serviço Social do Comércio (Sesc); Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Ceará (Fecomércio) e Solar Coca-Cola.

“O que a associação quer trazer com um evento desse, como a gente sempre faz todos os anos, é que as pessoas se sintam revigoradas pro ano novo que vai começar, sabendo que há motivos para sonhar, que a magia existe, a alegria existe e que podemos se renovar a cada ano”, reflete Luiza Alencar, missionária da ONG Sooder Maria.

Natal na Cidade da Criança: programação inclui Casa do Papai Noel

FORTALEZA-CE, BRASIL, 05-12-2025: Abertura do Natal na Cidade da Criança, com a presença do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, vice-prefeita, Gabriela Aguiar, primeira-dama de Fortaleza, Cristiane Leitão, e primeira-dama do estado do Ceará, Lia de Freitas. (Foto: Fernanda Barros/O Povo)
FORTALEZA-CE, BRASIL, 05-12-2025: Abertura do Natal na Cidade da Criança, com a presença do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, vice-prefeita, Gabriela Aguiar, primeira-dama de Fortaleza, Cristiane Leitão, e primeira-dama do estado do Ceará, Lia de Freitas. (Foto: Fernanda Barros/O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS
Para a dona de casa Claudiana Batista, 31, que visita a Cidade da Criança com as filhas pela primeira vez, são os brinquedos, além da decoração natalina, os que mais chamaram sua atenção.

“Eu vi pelo Instagram ontem (sobre o evento) e achei bem divertido”, comenta. “É muito bom para as crianças, porque hoje em dia a maioria, no Natal, fica mais no celular. Amei e espero que tenha todos os anos”.

Já a comerciante Mirely Alves, 33, afirma que a praça realmente virou um “mundo encantado”. A paraibana, que mora há nove anos na Capital cearense, acompanha a chegada do Papai Noel ao lado da filha, Mariane, de 2 anos de idade.

“Eu passo mais o dia em casa e à tarde vou à loja. Quando tem essas oportunidades assim, saio com ela para espairecer”, diz Mirely. “Está muito encantado mesmo, maravilhoso. Tanto aqui como na Praça do Ferreira, tá? A decoração está muito encantada mesmo”.

Os dois equipamentos, localizados no Centro, fazem parte de obras de revitalização no bairro. A Praça do Ferreira teve sua solenidade de entrega na noite do dia 26 de novembro, após quatro meses de intervenções.

“É um momento importante para todos nós cristãos, celebrando o Natal, o nascimento de Jesus Cristo. Nós estamos denominando aqui, no Natal, a Cidade Encantada da Criança: É dessa forma que a gente quer celebrar todo mês de dezembro e convidamos os fortalezenses a comparecer”, completa o prefeito Evandro Leitão (PT).

Programação: Natal na Cidade da Criança

  • Casa do Papai Noel
    Aberta diariamente, das 16h30min às 19h30min
  • Espetáculo teatral ao longo da Cidade da Criança
    12 e 19 de dezembro
    Às 18h, logo após o acender das luzes
  • Coral Natalino
    Apresentação especial nos dias 05 e 13 de dezembro, às 18h
  • Trilha Sonora Natalina
    Som ambiente temático pelo parque
  • Artes Circenses
    Sábados: 5, 13 e 20 de dezembro, das 16h às 19h30min

