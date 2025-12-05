Papai Noel abre as portas de casa na Cidade da Criança, em Fortaleza

Abertura do Natal na Cidade da Criança: programação segue até o dia 21 de dezembro / Crédito: FERNANDA BARROS/O POVO

De cabeça erguida, em busca dos ajudantes do Papai Noel e de sua apresentação musical, as crianças se reúnem ao redor do tablado. Em breve, o próprio bom velhinho deve aparecer, marcando oficialmente a noite desta sexta-feira, 5, como a abertura do Natal da Cidade Encantada da Criança, no Centro de Fortaleza. Todo o espaço da principal decoração natalina foi envolto nas cores típicas da data. O vermelho e o verde das árvores de Natal são o pano de fundo para as atrações da iniciativa gratuita, que permanece até o dia 21 de dezembro, funcionando em horário especial (das 7 às 20 horas).

De acordo com a primeira-dama e presidente do Comitê de Governança do Plano Fortaleza Inclusiva, Cristiane Leitão, a Cidade da Criança já recebeu, desde a sua revitalização em agosto, mais de 80 mil visitantes. Durante o mês de dezembro, a nova programação da praça conta com parcerias da prefeitura e entidades do terceiro setor. “Hoje a Cidade da Criança é um grande equipamento da primeira infância, um equipamento intergeracional que não recebe só crianças, mas idosos e todas as famílias”, ressalta Cristiane Leitão. Além das atrações artísticas, o parque terá um papel importante (ao menos na visão do público infantil): ser o local onde os pequenos poderão visitar a Casa do Papai Noel. A estrutura estará aberta diariamente aos visitantes mirins e seus familiares das 16h30min às 19h30min. Entre os responsáveis por auxiliar no desenvolvimento da celebração, está a Organização Não Governamental (ONG) Sooder Maria, dedicada à promoção de ações sociais e humanitárias; Enel; Serviço Social do Comércio (Sesc); Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Ceará (Fecomércio) e Solar Coca-Cola.

“O que a associação quer trazer com um evento desse, como a gente sempre faz todos os anos, é que as pessoas se sintam revigoradas pro ano novo que vai começar, sabendo que há motivos para sonhar, que a magia existe, a alegria existe e que podemos se renovar a cada ano”, reflete Luiza Alencar, missionária da ONG Sooder Maria. Natal na Cidade da Criança: programação inclui Casa do Papai Noel FORTALEZA-CE, BRASIL, 05-12-2025: Abertura do Natal na Cidade da Criança, com a presença do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, vice-prefeita, Gabriela Aguiar, primeira-dama de Fortaleza, Cristiane Leitão, e primeira-dama do estado do Ceará, Lia de Freitas. (Foto: Fernanda Barros/O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 05-12-2025: Abertura do Natal na Cidade da Criança, com a presença do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, vice-prefeita, Gabriela Aguiar, primeira-dama de Fortaleza, Cristiane Leitão, e primeira-dama do estado do Ceará, Lia de Freitas. (Foto: Fernanda Barros/O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 05-12-2025: Abertura do Natal na Cidade da Criança, com a presença do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, vice-prefeita, Gabriela Aguiar, primeira-dama de Fortaleza, Cristiane Leitão, e primeira-dama do estado do Ceará, Lia de Freitas. (Foto: Fernanda Barros/O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 05-12-2025: Abertura do Natal na Cidade da Criança, com a presença do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, vice-prefeita, Gabriela Aguiar, primeira-dama de Fortaleza, Cristiane Leitão, e primeira-dama do estado do Ceará, Lia de Freitas. (Foto: Fernanda Barros/O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 05-12-2025: Abertura do Natal na Cidade da Criança, com a presença do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, vice-prefeita, Gabriela Aguiar, primeira-dama de Fortaleza, Cristiane Leitão, e primeira-dama do estado do Ceará, Lia de Freitas. (Foto: Fernanda Barros/O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 05-12-2025: Abertura do Natal na Cidade da Criança, com a presença do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, vice-prefeita, Gabriela Aguiar, primeira-dama de Fortaleza, Cristiane Leitão, e primeira-dama do estado do Ceará, Lia de Freitas. (Foto: Fernanda Barros/O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 05-12-2025: Abertura do Natal na Cidade da Criança, com a presença do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, vice-prefeita, Gabriela Aguiar, primeira-dama de Fortaleza, Cristiane Leitão, e primeira-dama do estado do Ceará, Lia de Freitas. (Foto: Fernanda Barros/O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 05-12-2025: Abertura do Natal na Cidade da Criança, com a presença do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, vice-prefeita, Gabriela Aguiar, primeira-dama de Fortaleza, Cristiane Leitão, e primeira-dama do estado do Ceará, Lia de Freitas. (Foto: Fernanda Barros/O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS Para a dona de casa Claudiana Batista, 31, que visita a Cidade da Criança com as filhas pela primeira vez, são os brinquedos, além da decoração natalina, os que mais chamaram sua atenção.