Natal gratuito na Cidade da Criança em Fortaleza; veja programação

Natal na Cidade da Criança: confira a programação completa em Fortaleza / Crédito: FERNANDA BARROS/O POVO

A Cidade da Criança, parque localizado no Centro de Fortaleza, receberá programação natalina a partir da sexta-feira, 5. A iniciativa, que se estende durante o mês de dezembro, inclui apresentações especiais e visitas à Casa do Papai Noel. Cerimônia de abertura acontece às 18 horas, com o acender de luzes e a chegada do “bom velhinho”. As atividades gratuitas seguem até o dia 21 de dezembro, com funcionamento em horário especial, das 7h às 20h.

Leia mais Coral do Natal de Luz percorre bairros de Fortaleza no fim de semana Sobre o assunto Coral do Natal de Luz percorre bairros de Fortaleza no fim de semana O espaço deve ser ornamentado para a data, com uma árvore de Natal no píer do lago, um trenzinho para as crianças e casinhas temáticas decoradas com luzes e personagens. Veja a programação completa abaixo. Natal na Cidade da Criança: confira a programação em Fortaleza

A ação é uma parceria da Prefeitura de Fortaleza, por meio do Gabinete da primeira-dama e da Secretaria Municipal da Cultura (Secultfor).