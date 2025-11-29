Natal gratuito na Cidade da Criança em Fortaleza; veja programação

Cidade da Criança recebe programação natalina gratuita em FortalezaAs celebrações natalinas serão realizadas a partir da sexta-feira, 5, com o acender de luzes e a chegada do Papai Noel no espaço
A Cidade da Criança, parque localizado no Centro de Fortaleza, receberá programação natalina a partir da sexta-feira, 5. A iniciativa, que se estende durante o mês de dezembro, inclui apresentações especiais e visitas à Casa do Papai Noel.
Cerimônia de abertura acontece às 18 horas, com o acender de luzes e a chegada do “bom velhinho”. As atividades gratuitas seguem até o dia 21 de dezembro, com funcionamento em horário especial, das 7h às 20h.
O espaço deve ser ornamentado para a data, com uma árvore de Natal no píer do lago, um trenzinho para as crianças e casinhas temáticas decoradas com luzes e personagens.
Veja a programação completa abaixo.
Natal na Cidade da Criança: confira a programação em Fortaleza
A ação é uma parceria da Prefeitura de Fortaleza, por meio do Gabinete da primeira-dama e da Secretaria Municipal da Cultura (Secultfor).
Outras entidades também contribuíram para os festejos natalinos na Cidade da Criança, como a ONG Sooder Maria, voltada à promoção de ações sociais e humanitárias; Enel; Serviço Social do Comércio (Sesc) e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Ceará (Fecomércio).
“A união desses esforços reforça o compromisso da gestão em promover experiências culturais, educativas e inclusivas de qualidade para todas as crianças e suas famílias”, declarou a primeira-dama e presidente do Comitê de Governança do Plano Fortaleza Inclusiva, Cristiane Leitão.
Mais atividades serão realizadas nos dias 10 e 17 de dezembro, além da programação usual. Na ocasião, crianças em situação de vulnerabilidade social, participantes das instituições parceiras, serão convidadas para uma vivência especial no parque.
Programação: Natal na Cidade da Criança
- Casa do Papai Noel
Aberta diariamente, das 16h30min às 19h30min
- Espetáculo teatral ao longo da Cidade da Criança
12 e 19 de dezembro
Às 18h, logo após o acender das luzes
- Coral Natalino
Apresentação especial nos dias 05 e 13 de dezembro, às 18h
- Trilha Sonora Natalina
Som ambiente temático pelo parque
- Artes Circenses
Sábados: 5, 13 e 20 de dezembro, das 16h às 19h30min