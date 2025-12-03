Festival de karatê quer ajudar criança com doença rara no Ceará

Antonne Alexandre, de 8 anos, foi diagnosticado com Distrofia Muscular de Duchenne (DMD), uma doença genética progressiva que causa fraqueza muscular e degeneração / Crédito: Fernanda Barros / O POVO

Familiares, amigos e atletas de diferentes escolas de karatê estão organizando um torneio beneficente para apoiar o tratamento de Antonne Alexandre, de 9 anos, diagnosticado com Distrofia Muscular de Duchenne (DMD). Com inscrições a R$ 20, o evento será realizado em 20 de dezembro, na Praça Estrigas e Nice, em frente ao Shopping RioMar Papicu.

A ação é resultado da articulação de professores e praticantes da modalidade, que se uniram para ampliar a visibilidade da doença e fortalecer a campanha movida pela família. O evento contará com uma mini competição de kata, uma das modalidades do karatê. “Alguns professores de karatê se uniram para realizar um festival em benefício de Antonne. O objetivo principal não é a competição, mas a conscientização sobre a distrofia muscular de Duchenne”, explica o professor Alexandre Rosa, karateca e pai de Antonne. Ele afirma que já planejava reunir praticantes da modalidade e recebeu o convite para organizar o evento em conjunto com outros profissionais. Durante o festival, também serão vendidas camisas da campanha. Diferentes federações, associações e escolas de karatê já confirmaram apoio e participação no torneio.

Histórico do caso A história de Antonne foi mostrada em fevereiro de 2025 pelo O POVO+ na reportagem "Entre a cura e o custo: os desafios da judicialização da saúde", que discutiu o impacto financeiro dos tratamentos de alto custo no País e os impasses jurídicos envolvendo o tema. O menino recebeu o diagnóstico de Distrofia Muscular de Duchenne após uma queda que o levou ao atendimento de emergência no Hospital Infantil Albert Sabin. Antes disso, dificuldades de equilíbrio e cansaço prolongado já tinham sido observados pela família e pela escola, mas o diagnóstico só foi confirmado após exames específicos. A família tenta obter acesso à terapia genética Elevidys, considerada atualmente a principal alternativa para retardar a progressão da doença. O tratamento, de dose única intravenosa, é avaliado em cerca de R$ 20 milhões. A medicação fornece ao organismo um gene que codifica a microdistrofina, proteína central para a função muscular.

Segundo dados mencionados na reportagem do O POVO+, a DMD atinge majoritariamente meninos e costuma causar perda progressiva dos movimentos. Sem cuidados paliativos adequados, parte dos pacientes não chega à idade adulta. Alexandre relata que tem buscado apoio da Defensoria Pública para solicitar o medicamento. A mãe de Antonne, Karoline Alves, ressalta que o processo é lento. “A aprovação da Anvisa foi para pacientes que ainda andam e têm até 7 anos, mas isso exclui muitas famílias”, disse na ocasião. Quando a família deu entrada no pedido, Antonne ainda estava dentro da faixa etária, mas completou 8 anos durante os trâmites.