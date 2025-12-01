Mar de Fortaleza tem três vezes mais contaminação por microplásticos do que Jericoacoara

Demonstração de coleta de microplásticos na Praia do Mucuripe / Crédito: FÁBIO LIMA

O oceano de Fortaleza apresenta uma concentração de microplásticos três vezes maior que a registrada no mar de Jericoacoara. É o que aponta um estudo elaborado por pesquisadores do Instituto de Ciências do Mar (Labomar), da Universidade Federal do Ceará (UFC). A pesquisa foi elaborada ao longo de 12 meses, entre novembro de 2023 e outubro de 2024. Para isso, foram utilizadas embarcações conhecidas como canoas havaianas equipadas com um coletor de baixo custo para capturar microplásticos na superfície do mar.

Os resultados desse trabalho foram publicados nesse mês de novembro na revista holandesa Marine Pollution Bulletin. O trabalho integra a dissertação de mestrado do pesquisador Alexandre Dantas, como parte do projeto “Detetives do Plástico”. Durante os meses de estudo, foram coletados mais de 20 mil microplásticos. A densidade média de resíduos encontrada foi de 1,20 ± 2,30 partículas/m² na Praia do Mucuripe, em Fortaleza; e 0,39 ± 0,27 partículas/m² na praia de Jericoacoara. Dados mostram que os níveis de contaminação aumentam durante a quadra chuvosa Crédito: FÁBIO LIMA Tommaso Giarizzo, coordenador do estudo e professor do Labomar Crédito: FÁBIO LIMA Foi usado coletor montado com cano de PVC, aço e malha, na coleta Crédito: FABIO LIMA

"O principal resultado mostrou que Fortaleza tem três vezes mais microplásticos que Jericoacoara. Isso demonstra que uma cidade grande, fortemente urbanizada, gera um impacto gigantesco no ambiente aquático que está à sua frente, o oceano", afirma Tommaso Giarizzo, professor do Labomar e coordenador do estudo. Conforme o especialista, as fibras foram o tipo mais comum de microplástico encontrado, representando mais da metade (54,3%) das partículas coletadas. “São as fibras têxteis, ou seja, nossas roupas, já que a maioria das peças que usamos é feita de fibras sintéticas”, aponta o doutor em Biologia Marinha. Os dados também mostram que os níveis de contaminação aumentam durante a quadra chuvosa e sob ventos de maior intensidade, condições que favorecem o transporte dos resíduos.

"Fazer ciência com pouco dinheiro é o grande desafio. E hoje, diante das mudanças climáticas, temos que pensar não apenas em fazer ciência de baixo custo, mas também em fazer ciência de baixa pegada de carbono", afirma. A pesquisa também chama atenção para os impactos na saúde humana. "Os microplásticos contêm muitos aditivos que, frequentemente, são compostos tóxicos. A partir do momento em que um peixe ou um camarão ingere o microplástico, tende a ser absorvido pelo tecido muscular desses organismo, e é justamente essa parte que consumimos", explica. Pesquisa da UFC incentiva a ciência cidadã Na manhã desta segunda-feira, 1°, uma coleta demonstrativa de microplásticos no mar foi realizada na Praia do Mucuripe. No local, o professor Tommaso Giarizzo ressaltou que a escolha pela canoa havaiana nos estudos também contribuiu para aproximar a pesquisa da comunidade.