Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dupla de colombianos é presa em Fortaleza por agiotagem

Dupla de colombianos é presa em Fortaleza por esquema de agiotagem e cobranças abusivas

Os suspeitos, ambos de 34 anos, foram flagrados com cartões de publicidade de empréstimos. Prisão ocorreu após denúncias de comerciantes sobre juros exorbitantes
Autor Jéssika Sisnando
Autor
Jéssika Sisnando Repórter
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Uma operação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) resultou na prisão de dois colombianos, na tarde desta segunda-feira, 1º, acusados de operar um esquema de agiotagem em Fortaleza. A ação ocorreu no bairro Vila Ellery (AIS 4).

Conforme a Polícia Civil, as investigações, conduzidas pelo 1ª Distrito Policial (1º DP), apontam que os estrangeiros miravam moradores e pequenos comerciantes, oferecendo empréstimos facilitados, mas cobrando juros muito acima do mercado e realizando cobranças indevidas.

A equipe policial chegou até a dupla após receber denúncias sobre a atuação de estrangeiros na região, que estariam coagindo devedores com taxas abusivas. Com base nas características informadas, os inspetores localizaram os dois homens, ambos de 34 anos.

Apreensão de cartões de crédito e cartões de publicidade 

Durante a abordagem, os agentes encontraram material que comprovava a atividade ilícita. Foram apreendidos cartões de crédito, cartões impressos com publicidade de empréstimos, dois aparelhos celulares usados para negociar e cobrar as dívidas.

Os suspeitos foram conduzidos à 1ª Delegacia, onde foram autuados em flagrante por crime contra a fé pública. A Polícia Civil segue investigando se há outras pessoas envolvidas no esquema ou mais vítimas na região. Os homens permanecem presos à disposição da Justiça.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar