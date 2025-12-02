Dupla de colombianos é presa em Fortaleza por agiotagem

Suspeitos de integrar esquema de agiotagem foram presos com informativos que ofertavam empréstimos para comerciantes / Crédito: reprodução

Uma operação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) resultou na prisão de dois colombianos, na tarde desta segunda-feira, 1º, acusados de operar um esquema de agiotagem em Fortaleza. A ação ocorreu no bairro Vila Ellery (AIS 4). Conforme a Polícia Civil, as investigações, conduzidas pelo 1ª Distrito Policial (1º DP), apontam que os estrangeiros miravam moradores e pequenos comerciantes, oferecendo empréstimos facilitados, mas cobrando juros muito acima do mercado e realizando cobranças indevidas.