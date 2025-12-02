Dupla de colombianos é presa em Fortaleza por agiotagem

Dupla de colombianos é presa em Fortaleza por esquema de agiotagem e cobranças abusivasOs suspeitos, ambos de 34 anos, foram flagrados com cartões de publicidade de empréstimos. Prisão ocorreu após denúncias de comerciantes sobre juros exorbitantes
Uma operação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) resultou na prisão de dois colombianos, na tarde desta segunda-feira, 1º, acusados de operar um esquema de agiotagem em Fortaleza. A ação ocorreu no bairro Vila Ellery (AIS 4).
Conforme a Polícia Civil, as investigações, conduzidas pelo 1ª Distrito Policial (1º DP), apontam que os estrangeiros miravam moradores e pequenos comerciantes, oferecendo empréstimos facilitados, mas cobrando juros muito acima do mercado e realizando cobranças indevidas.
A equipe policial chegou até a dupla após receber denúncias sobre a atuação de estrangeiros na região, que estariam coagindo devedores com taxas abusivas. Com base nas características informadas, os inspetores localizaram os dois homens, ambos de 34 anos.
Apreensão de cartões de crédito e cartões de publicidade
Durante a abordagem, os agentes encontraram material que comprovava a atividade ilícita. Foram apreendidos cartões de crédito, cartões impressos com publicidade de empréstimos, dois aparelhos celulares usados para negociar e cobrar as dívidas.
Os suspeitos foram conduzidos à 1ª Delegacia, onde foram autuados em flagrante por crime contra a fé pública. A Polícia Civil segue investigando se há outras pessoas envolvidas no esquema ou mais vítimas na região. Os homens permanecem presos à disposição da Justiça.