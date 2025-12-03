Carteira Nacional Docente é entregue para 3 mil professores no Ceará

Carteira tem validade de 10 anos / Crédito: FCO FONTENELE

A Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB) foi entregue a cerca de três mil professores do Ceará nesta quarta-feira, 3, em evento com participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro da Educação, Camilo Santana. O documento faz parte de um pacote de políticas de valorização dos docentes lançado pelo Governo Federal. Com a carteira, os professores poderão ter, cartões sem anuidade, benefícios em empresas parceiras, descontos em hotéis, atividades culturais e educacionais.

Durante o evento, filas de professores se formaram no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, para garantir o recebimento do documento físico. Edilene Costa, 47, professora há 18 anos da rede pública do município de Itapiúna, a 99,18 km de distância da Capital, viajou só para pegar a CNDB. “A gente faz tanto pela nossa escola e muitas vezes a gente não é reconhecido. Acho que foi uma forma muito bonita de valorizar o nosso trabalho”, afirmou. Edilene Costa, 47, professora há 18 anos da rede pública do município de Itapiúna, a 99,18 km de distância da Capital, viajou só para pegar a CNDB Crédito: Alexia Vieira/O POVO Para o professor de matemática da rede pública estadual Carlos Higor Sousa de Freitas, 28, os docentes merecem uma carteira identificadora da profissão, assim como médicos, advogados e engenheiros.

“A carteira é o começo, ainda falta muita coisa. A minha expectativa é que seja o começo de algo que vai alcançar altos voos. Que não morra ali. Nós queremos algo mais”, opinou. O reconhecimento também é celebrado pelo professor de inglês Yuri Monteiro, 34, que há 11 anos leciona na rede municipal de Maracanaú e há quatro na rede estadual. No entanto, ele também cobra melhores condições de trabalho e valorização salarial. “A gente precisa ter benefícios no chão da sala de aula. É importante que a valorização seja completa”, disse.

Professor de inglês Yuri Monteiro, 34, cobrou valorização salarial e melhores condições de trabalho Crédito: Alexia Vieira/O POVO Ao todo, 164,4 mil professores do Ceará estão aptos a solicitar a Carteira Nacional Docente. O restante dos documentos será enviado pelos Correios para a residência dos profissionais, conforme o ministro Camilo Santana. O ministro destacou a importância da valorização da carreira docente para atrair novos professores e garantir mais dignidade aos que estão ativos. “Hoje em dia quando um filho chega para o pai e diz que vai ser professor, o pai logo reage dizendo ‘meu filho, vá ser médico’. E eu quero dizer que a profissão mais importante desse País é ser professor”, disse.

Além da CNDB, foram entregues vouchers de R$ 3 mil para a aquisição de computadores, notebooks ou tablets para professores selecionados. Os critérios foram baseados na nota do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) das escolas dos docentes. Cerca de 4 mil têm direito ao benefício no Estado. Lula comentou sobre a “obsessão” de Camilo por criar a carteira. “Pediu um dia de licença, assumiu o cargo de senador da república, fez o projeto de lei, aprovou o projeto de lei, e vocês agora tem a carteirinha de professor no brasil inteiro. Por conta de uma atitude muito corajosa”, contou. No palco, juntamente com o governador do Ceará, Elmano de Freitas, as autoridades assinaram ainda a autorização para a terceira etapa de obras do campus do ITA em Fortaleza, com previsão de investimento no valor de R$ 180 milhões.