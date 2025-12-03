Em Fortaleza, solicitação de carteirinha encerra em dezembro

Imagem de apoio ilustrativo. As solicitações de 1ª e 2ª via das carteirinhas estudantis de 2025 só poderão ser feitas até a próxima semana / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

As solicitações de 1ª e 2ª via das carteirinhas estudantis de 2025 só poderão ser feitas até a próxima semana. O prazo para os pedidos on-line se encerra na terça-feira, 9, e o limite para a solicitação presencialmente nos postos de atendimento é dia 12 de dezembro.



As solicitações serão retomadas no dia 2 de janeiro de 2026.

A Etufor ressalta que os estudantes devem manter sua biometria facial/foto atualizada no sistema para que o validador possa identificá-los nas catracas dos ônibus.

Os alunos que solicitaram o documento e ainda não receberam devem consultar o seu pedido no site.

