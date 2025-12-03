Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Em Fortaleza, solicitação de carteirinha encerra em dezembro

Prazo para solicitar as carteiras estudantis 2025 será encerrado em dezembro

O atendimento para solicitação das carteiras estudantis será suspenso entre os dias 13 de dezembro de 2025 e 01 de janeiro de 2026
Atualizado às Autor Alice Barbosa
Autor
Alice Barbosa Autor
Tipo Notícia

As solicitações de 1ª e 2ª via das carteirinhas estudantis de 2025 só poderão ser feitas até a próxima semana. O prazo para os pedidos on-line se encerra na terça-feira, 9, e o limite para a solicitação presencialmente nos postos de atendimento é dia 12 de dezembro.

O prazo das solicitações para estudantes da rede pública ou privada foi determinado e divulgado pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) nesta terça-feira, 3. 

Já o pagamento dos boletos para solicitações de estudantes da rede privada pode ser efetuado até o dia 13 de dezembro.

O atendimento para carteiras estudantis será suspenso entre os dias 13 de dezembro de 2025 e 1º de janeiro de 2026, para atualização do sistema.

As solicitações serão retomadas no dia 2 de janeiro de 2026.

A Etufor ressalta que os estudantes devem manter sua biometria facial/foto atualizada no sistema para que o validador possa identificá-los nas catracas dos ônibus.

Os alunos que solicitaram o documento e ainda não receberam devem consultar o seu pedido no site.

Para que a carteira seja liberada para entrega às entidades estudantis, os estudantes devem confirmar a matrícula junto à instituição de ensino.

