Nome da linha 614 é alterado a pedido de comunidade no Curió

Veículo da linha continuará realizando 12 viagens diariamente, mas passará a adotar a nova nomenclatura 614 - Curió/Parque São Miguel/Messejana
Atualizado às Autor Alice Barbosa
Autor
Alice Barbosa
Tipo Notícia

A pedido da comunidade Parque São Miguel, localizada no bairro Curió, em Fortaleza, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) altera a nomenclatura da linha 614. A mudança entra em vigor a partir de segunda-feira, 1º.

A linha 614 - Curió/Terminal Washington Soares/Messejana passará a adotar a nova denominação 614 - Curió/Parque São Miguel/Messejana.

O ônibus 614 continuará operando com apenas um veículo, realizando 12 viagens diariamente. A Etufor destaca que a linha passará pelas ruas Lourdes Vidal Alves e Nenen Arruda.

O itinerário da linha pode ser visualizado no aplicativo Meu Ônibus Fortaleza, disponível para Android e iOS.

A Etufor justifica que a atualização pretende representar de forma mais precisa as regiões atendidas pelo trajeto.

Além disso, a medida, segundo a Etufor, tem o intuito de facilitar a identificação da linha pelos passageiros para garantir mais alinhamento com a rota já praticada.

Em julho deste ano, a Empresa de Transporte também alterou a linha 905 - Meireles/Centro, que passou a adotar a nomenclatura 905 – Cidade 2000/Vicente Pinzón/Centro.

Esse ônibus atende cerca de 1.950 usuários por dia. Depois da mudança, a linha continuou operando com quatro veículos, realizando 27 viagens diárias.

Confira o intinerário da linha 614 - Curió/Parque São Miguel/Messejana passa:

IDA - Ponto inicial:

  • Rua Gerardo Lima
  • Av. Prof. José Artur de Carvalho
  • Rua José Bonfim Júnior
  • Rua Ambrósio de Carvalho
  • Rua Lourdes Vidal Alves
  • Rua Nenen Arruda
  • Rua Odilon Guimarães
  • Av. Izabel Maia e Silva de Alencar
  • Rua Volta Redonda
  • Rua Odilon Guimarães
  • Av. Izabel Maia e Silva de Alencar
  • Rua Ozélia Pontes
  • Rua Olímpio Leite
  • Rua Osvaldo Aguiar
  • Rua Fulgêncio Cruz
  • Av. Washington Soares
  • Rua Olímpio Leite
  • Terminal Washington Soares TWS
  • Av. Washington Soares
  • Av. Min. José Américo
  • Rua Araújo Torreão
  • Rua Inácio Vasconcelos
  • Av. Frei Cirilo
  • Rua Padre Pedro de Alencar
  • Rua Tenente Jurandir Alencar
  • Av. Jornalista Tomás Coelho
  • Terminal Messejana

VOLTA - Ponto inicial

  • Terminal Messejana
  • Rua Taquatiara (Messejana)
  • Rua Santa Clara de Assis
  • Av. Jornalista Tomás Coelho
  • Rua Eduardo Porto
  • Rua Cel. Francisco Pereira
  • Rua Padre Carlos de Alencar
  • Rua Padre Pedro de Alencar
  • Av. Frei Cirilo
  • Av. Min. José Américo
  • Av. Washington Soares
  • Terminal Washington Soares TWS
  • Rua Olímpio Leite
  • Av. Washington Soares
  • Rua Manoel Teixeira (retorna)
  • Av. Washington Soares
  • Rua Nenen Arruda
  • Rua Manoel Teixeira
  • Rua Olímpio Leite
  • Rua Ozélia Pontes
  • Av. Izabel Maia e Silva de Alencar
  • Rua Muritiapuá
  • Rua Paulo de Tasso Ramos
  • Rua C (Laguna Park)
  • Rua Gerardo Lima

