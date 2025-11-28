Nome da linha 614 é alterado a pedido de comunidade no Curió

Veículo da linha continuará realizando 12 viagens diariamente, mas passará a adotar a nova nomenclatura 614 - Curió/Parque São Miguel/Messejana

A pedido da comunidade Parque São Miguel, localizada no bairro Curió , em Fortaleza , a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) altera a nomenclatura da linha 614. A mudança entra em vigor a partir de segunda-feira, 1º.

A linha 614 - Curió/Terminal Washington Soares/Messejana passará a adotar a nova denominação 614 - Curió/Parque São Miguel/Messejana.

O ônibus 614 continuará operando com apenas um veículo, realizando 12 viagens diariamente. A Etufor destaca que a linha passará pelas ruas Lourdes Vidal Alves e Nenen Arruda.



O itinerário da linha pode ser visualizado no aplicativo Meu Ônibus Fortaleza, disponível para Android e iOS.

A Etufor justifica que a atualização pretende representar de forma mais precisa as regiões atendidas pelo trajeto.