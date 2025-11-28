Nome da linha 614 é alterado a pedido de comunidade no Curió

Nome da linha 614 é alterado a pedido da comunidade Parque São MiguelVeículo da linha continuará realizando 12 viagens diariamente, mas passará a adotar a nova nomenclatura 614 - Curió/Parque São Miguel/Messejana
A pedido da comunidade Parque São Miguel, localizada no bairro Curió, em Fortaleza, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) altera a nomenclatura da linha 614. A mudança entra em vigor a partir de segunda-feira, 1º.
LEIA MAIS | Passagem de ônibus em Fortaleza terá aumento de R$ 0,90 e passará a custar R$ 5,40 em 2026
A linha 614 - Curió/Terminal Washington Soares/Messejana passará a adotar a nova denominação 614 - Curió/Parque São Miguel/Messejana.
O ônibus 614 continuará operando com apenas um veículo, realizando 12 viagens diariamente. A Etufor destaca que a linha passará pelas ruas Lourdes Vidal Alves e Nenen Arruda.
O itinerário da linha pode ser visualizado no aplicativo Meu Ônibus Fortaleza, disponível para Android e iOS.
Leia mais
A Etufor justifica que a atualização pretende representar de forma mais precisa as regiões atendidas pelo trajeto.
Além disso, a medida, segundo a Etufor, tem o intuito de facilitar a identificação da linha pelos passageiros para garantir mais alinhamento com a rota já praticada.
Em julho deste ano, a Empresa de Transporte também alterou a linha 905 - Meireles/Centro, que passou a adotar a nomenclatura 905 – Cidade 2000/Vicente Pinzón/Centro.
Esse ônibus atende cerca de 1.950 usuários por dia. Depois da mudança, a linha continuou operando com quatro veículos, realizando 27 viagens diárias.
Confira o intinerário da linha 614 - Curió/Parque São Miguel/Messejana passa:
IDA - Ponto inicial:
- Rua Gerardo Lima
- Av. Prof. José Artur de Carvalho
- Rua José Bonfim Júnior
- Rua Ambrósio de Carvalho
- Rua Lourdes Vidal Alves
- Rua Nenen Arruda
- Rua Odilon Guimarães
- Av. Izabel Maia e Silva de Alencar
- Rua Volta Redonda
- Rua Odilon Guimarães
- Av. Izabel Maia e Silva de Alencar
- Rua Ozélia Pontes
- Rua Olímpio Leite
- Rua Osvaldo Aguiar
- Rua Fulgêncio Cruz
- Av. Washington Soares
- Rua Olímpio Leite
- Terminal Washington Soares TWS
- Av. Washington Soares
- Av. Min. José Américo
- Rua Araújo Torreão
- Rua Inácio Vasconcelos
- Av. Frei Cirilo
- Rua Padre Pedro de Alencar
- Rua Tenente Jurandir Alencar
- Av. Jornalista Tomás Coelho
- Terminal Messejana
VOLTA - Ponto inicial
- Terminal Messejana
- Rua Taquatiara (Messejana)
- Rua Santa Clara de Assis
- Av. Jornalista Tomás Coelho
- Rua Eduardo Porto
- Rua Cel. Francisco Pereira
- Rua Padre Carlos de Alencar
- Rua Padre Pedro de Alencar
- Av. Frei Cirilo
- Av. Min. José Américo
- Av. Washington Soares
- Terminal Washington Soares TWS
- Rua Olímpio Leite
- Av. Washington Soares
- Rua Manoel Teixeira (retorna)
- Av. Washington Soares
- Rua Nenen Arruda
- Rua Manoel Teixeira
- Rua Olímpio Leite
- Rua Ozélia Pontes
- Av. Izabel Maia e Silva de Alencar
- Rua Muritiapuá
- Rua Paulo de Tasso Ramos
- Rua C (Laguna Park)
- Rua Gerardo Lima