Inscrições para o programa CNH popular começam nessa quinta-feira, 6Programa beneficiou mais de 180 mil cearenses desde a criação, em 2009; nova edição deve incluir mulheres vítimas de violência e estudantes
As inscrições para o programa Carteira Nacional de Habilitação Popular, o CNH Popular, começam nesta quinta-feira, 6. A informação foi divulgada nas redes sociais do Governo do Estado do Ceará durante a noite desta quarta-feira, 6.
LEIA TAMBÉM | Brasil avança quatro posições em ranking de competitividade digital
Os interessados devem acessar o site do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-CE), clicar na aba "habilitação", em seguida em "CNH Popular" e preencher as informações solicitadas.
Desde a criação, em 2009, o programa beneficiou mais de 180 mil cearenses. O número de vagas desse ano deverá ser informado pelo governador Elmano de Freitas em live nas redes sociais na manhã desta quinta.
Leia mais
A abertura das vagas acontece um dia após o governo enviar mensagem para a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) propondo a inclusão de mulheres vítimas de violência doméstica no programa.
No início de outubro, o CNH Popular também foi ampliado para estudantes de graduação e ensino técnino, que terão três mil vagas na nova edição.
O serviço oferece habilitação nas categorias A (moto) ou B (carro) para maiores de 18 anos que possuírem inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal.
LEIA TAMBÉM | Ceará será o primeiro estado do mundo com 5G em todo o território, afirma Elmano de Freitas