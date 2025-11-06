Inscrições para o programa CNH popular começam nessa quinta-feira

Programa beneficiou mais de 180 mil cearenses desde a criação, em 2009; nova edição deve incluir mulheres vítimas de violência e estudantes

As inscrições para o programa Carteira Nacional de Habilitação Popular, o CNH Popular, começam nesta quinta-feira, 6. A informação foi divulgada nas redes sociais do Governo do Estado do Ceará durante a noite desta quarta-feira, 6.

Os interessados devem acessar o site do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-CE), clicar na aba "habilitação", em seguida em "CNH Popular" e preencher as informações solicitadas.

Desde a criação, em 2009, o programa beneficiou mais de 180 mil cearenses. O número de vagas desse ano deverá ser informado pelo governador Elmano de Freitas em live nas redes sociais na manhã desta quinta.

A abertura das vagas acontece um dia após o governo enviar mensagem para a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) propondo a inclusão de mulheres vítimas de violência doméstica no programa.