Suspeitos são presos por expulsar moradora de casa em Fortaleza

Três pessoas foram presas suspeitas de expulsar uma moradora de sua casa. Um mês antes, os residentes haviam recebido um bilhete com a mensagem "saia fora"

Três pessoas foram presas suspeitas de expulsar uma moradora da própria casa, no bairro Mondubim, em Fortaleza . Os mandados de prisão preventiva foram cumpridos na manhã desta terça-feira, 2, durante a Operação “Domínio Estatal”. Além das prisões, também foram executados quatro mandados de busca e apreensão na Capital.

A ação foi deflagrada pelo Ministério Público do Ceará (MPCE), por meio da 90ª Promotoria de Justiça de Fortaleza, e pela Polícia Civil, representada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas (Draco).

Segundo a denúncia apresentada pelo MP, no dia 23 de outubro de 2025, os investigados arrombaram a porta da residência. Eles foram presos em flagrante pela Polícia Militar enquanto retiravam móveis e eletrodomésticos, colocando tudo em um caminhão.

No momento da ação, ninguém estava dentro da casa. A polícia também apreendeu um simulacro de arma de fogo, que pode ter sido usado para intimidar os moradores.

"De acordo com os autos, um mês antes, as pessoas que moravam na casa haviam recebido um bilhete com os dizeres 'saia fora'”, informou o MPCE.