Funcionário é acusado de aliciar aluna em escola de Fortaleza

Um funcionário que atuava como monitor voluntário na Escola Pública Mozart Pinto, no bairro Jardim América, em Fortaleza, foi acusado de aliciar uma aluna de 11 anos de idade. O caso foi descoberto pela mãe da vítima após encontrar bilhetes e mensagens íntimas trocadas entre o suspeito e a filha. Conforme a denúncia, feita no dia 24 de novembro, os recados foram registrados durante o mês de outubro no diário da vítima. Além disso, a aluna relatou que o suspeito a abraçava de maneira diferente dos outros alunos. Após descobrir a situação, o suspeito foi confrontado pelos pais da aluna e tentou subornar a família para que o caso não fosse denunciado.

Leia Mais | Quando uma criança é estuprada por um policial toda a sociedade falhou A mãe da aluna, no entanto, registrou a denúncia por meio de um boletim de ocorrência na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e na Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dceca). Ela também teria descoberto que o suspeito mantinha um perfil fake nas redes sociais em que seguia apenas crianças. O POVO opta por não divulgar o nome da mãe para preservar a identidade da vítima. No dia seguinte, o caso foi levado à direção da escola e, segundo a denunciante, a gestão tentou omitir a situação. O monitor foi demitido da instituição na mesma semana, mas, apesar da medida, a denúncia aponta que a escola não ofereceu acolhimento ou apoio à criança.