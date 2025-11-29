Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Motorista alcoolizado é preso na Beira Mar com ajuda de vídeo

Um homem foi capturado pela Polícia Militar (PMCE) na madrugada deste sábado, 29, na avenida Beira Mar após apresentar sinais de embriaguez. A ocorrência foi identificada por câmeras de monitoramento da SSPDS
Um homem de 36 anos foi preso na madrugada deste sábado, 29, após ser flagrado dirigindo um automóvel na contramão na avenida Beira Mar, no bairro Meireles, em Fortaleza. O condutor está à disposição da Justiça após ser autuado em flagrante.

A autuação ocorreu após câmeras de videomonitoramento da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) identificarem situação de risco do veículo. 

O veículo foi monitorado pelas câmeras do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) após conduzir o carro pela contramão da via.

Um batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) foi destacado para o local e, segundo a PMCE, durante a abordagem o condutor apresentou "alteração da capacidade psicomotora". A embriaguez foi confirmada por meio de laudo pericial.

O homem foi conduzido ao 2º Distrito Policial (2º DP), onde foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante e permanece à disposição da Justiça. A identidade do suspeito não foi divulgada.

Conforme a SSPDS, ele já respondia na Justiça por um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por crime de insalubridade pública.

Assista ao vídeo:

