Pedestres reclamam de obras do Metrofor na Av. Santos Dumont

Cones e placas foram colocados para delimitar o espaço / Crédito: FÁBIO LIMA

As obras da Linha Leste do Metrô de Fortaleza têm modificado a rotina de quem circula pela avenida Santos Dumont, no bairro Aldeota. Próximo ao cruzamento com a rua José Vilar, duas calçadas estão parcialmente bloqueadas devido ao maquinário e materiais de construção das obras na via. Com o espaço reduzido, pedestres, especialmente aqueles com mobilidade reduzida, têm reclamado da dificuldade de circulação no local.

De um lado da via, na área onde funciona uma farmácia, a calçada está praticamente toda tomada por equipamentos e materiais da obra. Cones e placas foram colocados para delimitar o espaço, e uma lona plástica preta cobre parte dos objetos. Para seguir pelo trecho, pedestres acabam sendo obrigados a desviar pelo estacionamento da farmácia e, depois, passar por cima de um bloco de meio-fio guia para continuar o caminho. Do outro lado da via, onde a circulação é um pouco mais livre, uma tenda foi montada sobre a calçada. No mesmo espaço, há um banheiro químico instalado, placas empilhadas ao lado e mais materiais de construção.

Zélia Barbosa, 70, costuma fazer o trajeto a pé. Diagnosticada com fibromialgia, ela relata enfrentar dificuldades em caminhar pelo trecho. "Moro lá na [rua] João Cordeiro. Aí eu venho andando esse caminho todinho. É o único exercício que eu consigo fazer, mesmo devagar. Na outra calçada, do outro lado da pista, não dá pra andar com tudo ocupado. Então venho por aqui, na sombra e desviando das coisas", diz.

Ele relata que o carrinho de bebê não passa por diversos trechos. “Se tivesse calçada em que a gente pudesse transitar com confiança e com espaço, andaríamos muito mais a pé, sem necessidade de táxi ou mesmo carro particular”, afirma. As obras também também trazem transtornos para os condutores. Paulo Cesar da Silva, 42, motorista de aplicativo, afirma que o trecho tem se tornado um ponto crítico no fim da tarde. “Com apenas um lado da via livre, atrapalha mais nos momentos de pico, por volta de 17h. Faz filas de carro”, conta. Segundo ele, a demora na conclusão dos serviços agrava a situação para quem depende do trânsito para trabalhar: “A questão principal, para nós que estamos no trânsito, é que demora muito pra entregar essa obra”.