Câmera registra acidente entre VLT e carro em Fortaleza; veja vídeo

Acidente entre carro e VLT foi registrado na noite desta sexta-feira, 24 / Crédito: Centro de Controle Operacional/Metrofor

Um acidente envolvendo um carro e um Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) foi registrado nesta sexta-feira, 24, na passagem de nível da rua Escrivão Pinheiro, no bairro São João do Tauape. O caso, gravado por câmera de segurança, aconteceu por volta das 20h20min. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência. Em nota, a Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor) informa que as duas pessoas no carro foram atendidas, ambas acordadas e conscientes.