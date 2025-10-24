Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Câmera registra acidente entre VLT e carro em Fortaleza; veja vídeo

A ocorrência aconteceu na noite desta sexta-feira, 24, no bairro São João do Tauape. Duas pessoas que estavam no carro já foram atendidas
Autor Penélope Menezes
Um acidente envolvendo um carro e um Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) foi registrado nesta sexta-feira, 24, na passagem de nível da rua Escrivão Pinheiro, no bairro São João do Tauape. O caso, gravado por câmera de segurança, aconteceu por volta das 20h20min.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência. Em nota, a Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor) informa que as duas pessoas no carro foram atendidas, ambas acordadas e conscientes. 

Câmera grava acidente entre carro e VLT: veja registro

A companhia também ressaltou que a sinalização de aproximação do trem estava “funcionando normalmente”. No vídeo, o veículo avança sobre os trilhos com a sinalização ativa.

“Metrofor reforça a necessidade de atenção plena dos motoristas rodoviários ao cruzar vias férreas, evitando distrações e imprudências”, finaliza a nota.

O POVO entrou em contato com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), que atendeu a ocorrência, e aguarda retorno para atualização da matéria.

