Carro é alvejado por mais de dez tiros em Fortaleza

Carro foi alvejado a tiros no bairro Parangaba, em Fortaleza / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Um carro foi alvejado por mais de dez tiros, atingido um casal, na rua Sete de Setembro, no bairro Parangaba, em Fortaleza, no fim da tarde dessa quinta-feira, 27. Imagens feitas no local mostram o veículo com as marcas dos disparos, principalmente na parte da frente. As vítimas, um homem e uma mulher, ambos com 32 anos de idade, foram socorridas à uma unidade hospitalar. Ainda não há informações do estado de saúde deles.