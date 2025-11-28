Carro é alvejado por mais de dez tiros em Fortaleza; casal é socorridoAção criminosa aconteceu no fim da tarde dessa quinta-feira, 27, na rua Sete de Setembro, no bairro Parangaba. Nenhum suspeito do crime foi preso
Um carro foi alvejado por mais de dez tiros, atingido um casal, na rua Sete de Setembro, no bairro Parangaba, em Fortaleza, no fim da tarde dessa quinta-feira, 27. Imagens feitas no local mostram o veículo com as marcas dos disparos, principalmente na parte da frente.
As vítimas, um homem e uma mulher, ambos com 32 anos de idade, foram socorridas à uma unidade hospitalar. Ainda não há informações do estado de saúde deles.
Conforme a Polícia Militar do Ceará (PMCE), o homem possui antecedentes por porte ilegal de arma de fogo, posse irregular de arma de fogo, roubo à residência, crime de trânsito, uso de drogas, dois homicídios dolosos e crime contra a fé pública.
Já a mulher possui antecedentes por homicídio.
Ainda segundo a PM, uma equipe do 6° Batalhão foram acionados para a ocorrência. No local, os agentes colheram indícios que vão auxiliar na investigação do crime.
Nenhum suspeito foi preso até o fechamento desta matéria. As equipes seguem em diligências na área com o objetivo de identificar e capturar os suspeitos envolvidos no crime.