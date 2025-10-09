Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Representante de vendas busca ajuda após seu carro pegar fogo em Fortaleza

Manuel Ferreira é o principal provedor da família. Sem o carro, ele está impossibilitado de trabalhar
Atualizado às Autor Carlos Daniel
Carlos Daniel Repórter / Estagiário
O representante de vendas Manuel Ferreira Aguiar, de 50 anos, busca ajuda após o carro que utilizava para trabalhar pegar fogo no dia 3 de outubro. O caso aconteceu por volta das 10 horas da manhã, na avenida Mozart Pinheiro de Lucena, no bairro Vila Velha, em Fortaleza.

Manuel trafegava pela via quando o veículo estancou. Ao tentar ligá-lo novamente, o carro começou a pegar fogo. As chamas começaram na parte da frente e rapidamente se espalharam, consumindo o automóvel por completo.

Motoristas que passavam pelo local ainda tentaram ajudar com extintores, mas o incêndio se alastrou em poucos minutos, resultando em perda total do veículo.

O carro era o principal meio de trabalho de Manuel, pois ele atua como representante de vendas de uma distribuidora de materiais de construção. O veículo era utilizado para visitar depósitos, tirar pedidos e realizar entregas.

Sem o carro, Manuel está impossibilitado de trabalhar. A situação financeira da família é delicada, pois ele é o principal provedor da casa, onde mora com a esposa e um filho.

Além do prejuízo, o representante ainda enfrenta dívidas recentes: uma semana antes do incidente ele tinha gastado R$ 3.000,00 com reparos no carro.

O veículo não possuía seguro e a causa do incêndio não pôde ser identificada, pois restou apenas a carcaça do automóvel.

Para arrecadar recursos e dar entrada em outro veículo, o representante lançou uma campanha nas redes sociais. No vídeo divulgado, ele relata o ocorrido e disponibiliza sua chave Pix para doações: (85) 98519-6421

Confira o vídeo

 

