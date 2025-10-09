Representante de vendas busca ajuda após seu carro pegar fogo em FortalezaManuel Ferreira é o principal provedor da família. Sem o carro, ele está impossibilitado de trabalhar
O representante de vendas Manuel Ferreira Aguiar, de 50 anos, busca ajuda após o carro que utilizava para trabalhar pegar fogo no dia 3 de outubro. O caso aconteceu por volta das 10 horas da manhã, na avenida Mozart Pinheiro de Lucena, no bairro Vila Velha, em Fortaleza.
Manuel trafegava pela via quando o veículo estancou. Ao tentar ligá-lo novamente, o carro começou a pegar fogo. As chamas começaram na parte da frente e rapidamente se espalharam, consumindo o automóvel por completo.
Motoristas que passavam pelo local ainda tentaram ajudar com extintores, mas o incêndio se alastrou em poucos minutos, resultando em perda total do veículo.
O carro era o principal meio de trabalho de Manuel, pois ele atua como representante de vendas de uma distribuidora de materiais de construção. O veículo era utilizado para visitar depósitos, tirar pedidos e realizar entregas.
Sem o carro, Manuel está impossibilitado de trabalhar. A situação financeira da família é delicada, pois ele é o principal provedor da casa, onde mora com a esposa e um filho.
Além do prejuízo, o representante ainda enfrenta dívidas recentes: uma semana antes do incidente ele tinha gastado R$ 3.000,00 com reparos no carro.
O veículo não possuía seguro e a causa do incêndio não pôde ser identificada, pois restou apenas a carcaça do automóvel.
Para arrecadar recursos e dar entrada em outro veículo, o representante lançou uma campanha nas redes sociais. No vídeo divulgado, ele relata o ocorrido e disponibiliza sua chave Pix para doações: (85) 98519-6421
Confira o vídeo