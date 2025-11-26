Trio é preso por suspeita de matar um policial aposentado em Fortaleza

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) cumpriu três mandados de prisão preventiva e nove mandados de busca domiciliar, nos bairros Bom Jardim e Conjunto Ceará

Três homens foram presos nesta segunda-feira, 24, por suspeita de participação no homicídio de um policial aposentado de 70 anos. O crime ocorreu no dia 10 de outubro deste ano, no interior de uma sucata localizada na avenida Américo Barreira, no bairro Demócrito Rocha, em Fortaleza .

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) cumpriu três mandados de prisão preventiva e nove mandados de busca domiciliar nos bairros Bom Jardim e Conjunto Ceará, na Capital, contra três homens identificados como:



um de 28 anos, que possui antecedentes criminais, sendo três registros por roubos e um por porte ilegal de arma de fogo;



outro homem de 30 anos;



e um terceiro suspeito, de 26 anos.

O policial civil aposentado é identificado como João Lopes Cavalcante, ele foi surpreendido por um homem ainda não identificado que se aproximou dele e efetuou diversos disparos, enquanto ele estava em frente à sucata da qual era proprietário há mais de 30 anos.

Conforme testemunhas, o homem que matou João a tiros teria dito: “Sei que tu é Polícia, não reage”. A vítima foi encaminhada para o hospital Frotinha da Parangaba, mas não resistiu aos ferimentos.



Segundo a PC-CE, um dos suspeitos teria levado o executor ao local do crime, enquanto a participação dos outros dois segue em diligências e investigações policiais.

