Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Casal é assassinado a tiros em via pública de Fortaleza

Casal é assassinado a tiros em via pública de Fortaleza

Vítimas foram mortas na madrugada desta sexta-feira, no bairro Messejana. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso
Autor Mirla Nobre
Autor
Mirla Nobre Repórter-trainee
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um casal foi assassinado a tiros em uma via pública no bairro Messejana, em Fortaleza. O crime aconteceu na madrugada desta sexta-feira, 28. As vítimas são um homem e uma mulher ainda não identificados formalmente.

No local do crime, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense (Pefoce) colheram indícios que vão auxiliar na investigação do crime. Ainda não há informações sobre a motivação.

Leia Mais | Carro é alvejado por mais de dez tiros em Fortaleza; casal é socorrido

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou, em nota, que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o crime. O caso está a cargo da 3ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
DHPP: (85) 3101 7474
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br

Leia mais

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar