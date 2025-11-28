Casal é assassinado a tiros em via pública de Fortaleza

Casal é assassinado a tiros em via pública de FortalezaVítimas foram mortas na madrugada desta sexta-feira, no bairro Messejana. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso
Um casal foi assassinado a tiros em uma via pública no bairro Messejana, em Fortaleza. O crime aconteceu na madrugada desta sexta-feira, 28. As vítimas são um homem e uma mulher ainda não identificados formalmente.
No local do crime, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense (Pefoce) colheram indícios que vão auxiliar na investigação do crime. Ainda não há informações sobre a motivação.
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou, em nota, que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o crime. O caso está a cargo da 3ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Denúncias
A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.
