Casal é assassinado a tiros em via pública de Fortaleza

Vítimas foram mortas na madrugada desta sexta-feira, no bairro Messejana. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso

Um casal foi assassinado a tiros em uma via pública no bairro Messejana, em Fortaleza. O crime aconteceu na madrugada desta sexta-feira, 28. As vítimas são um homem e uma mulher ainda não identificados formalmente.

No local do crime, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense (Pefoce) colheram indícios que vão auxiliar na investigação do crime. Ainda não há informações sobre a motivação.