"Eu e o pai dele estamos sem chão", diz mãe de autista agredido

A vítima foi agredida por um grupo no bairro Conjunto Ceará / Crédito: reprodução

A mãe do jovem autista agredido em um estabelecimento comercial no bairro Conjunto Ceará, na quarta-feira, 26, em Fortaleza, relatou, em entrevista ao O POVO, que a família está abalada com o crime. "Eu e o pai dele estamos sem chão. Ele é filho único, minha vida", desabafa a mulher. O POVO opta por não publicar o nome da vítima e familiares por segurança.

A vítima, de 29 anos, estava na área externa do comércio da família vestindo a blusa de uma torcida do Fortaleza Esporte Clube (FEC) quando foi agredida por um grupo de aproximadamente quatro indivíduos, que seriam de uma torcida rival. Filho único, o jovem permanece no comércio diariamente sob a supervisão da família. "Foi um acontecimento horrível, pois meu filho é especial, autista. Ele tem 29 anos, mas tem a mentalidade de uma criança" descreve a mãe. Ela conta que todos no bairros gostam do jovem e que, no dia da agressão, o grupo teria rondado o local. "Foi uma crueldade o que fizeram com ele. Eu estava ajeitando as coisas do espetinho e esses meliantes estavam rondando, esperando a oportunidade de pegar ele", lembra. Aos 49 anos, a mulher relata que nunca havia passado por uma situação parecida. Após as agressões, o filho aparenta estar traumatizado e comenta sobre o caso repetidamente.