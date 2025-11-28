Jovem autista que vestia camisa de time é agredido em Fortaleza

A vítima foi agredida por um grupo no bairro Conjunto Ceará / Crédito: reprodução

Um jovem de 29 anos, autista, foi espancado na última quarta-feira, 26, no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza. O crime está sendo investigado pelas forças de segurança como um caso de violência motivado por rivalidade de torcidas. Câmeras de vigilância flagraram o momento em que a vítima estava do lado de fora de um bar, que pertence aos próprios familiares, quando foi abordada pelos agressores. O rapaz vestia camisa que fazia referência a uma torcida do Fortaleza Esporte Clube.