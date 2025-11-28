Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jovem autista que vestia camisa de time é agredido em Fortaleza

Jovem autista que vestia camisa do Fortaleza é agredido no Conjunto Ceará; veja vídeo

Vítima estava em frente ao bar da família quando foi atacada. O crime está sendo investigado pelas forças de segurança como um caso de violência motivado por rivalidade de torcidas
Jéssika Sisnando Repórter
Um jovem de 29 anos, autista, foi espancado na última quarta-feira, 26, no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza. O crime está sendo investigado pelas forças de segurança como um caso de violência motivado por rivalidade de torcidas.

Câmeras de vigilância flagraram o momento em que a vítima estava do lado de fora de um bar, que pertence aos próprios familiares, quando foi abordada pelos agressores. O rapaz vestia camisa que fazia referência a uma torcida do Fortaleza Esporte Clube.

O grupo, que seria formado por torcedores rivais, partiu para cima da vítima com socos e chutes. O jovem não teve chance de defesa. Após a ação violenta, os suspeitos fugiram do local. 

Jovem autista gritou pelos pais 

Um vídeo captado por câmeras de segurança registrou o momento das agressões e está em posse das autoridades. Nas imagens é possível ver que a vítima grita pelos pais e é socorrida por funcionários do estabelecimento. 

A vítima acompanhava o movimento no comércio dos parentes, sem oferecer qualquer risco ou provocação aos agressores.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil apura as circunstâncias do crime. Equipes da Polícia Militar realizaram diligências na região do Conjunto Ceará logo após o ocorrido para tentar localizar os suspeitos.

O caso será investigado pelo 12º Distrito Policial, que utilizará as imagens para identificar os autores da violência. Até a publicação desta matéria, ninguém havia sido preso.

