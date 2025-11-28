Jovem autista que vestia camisa de time é agredido em Fortaleza

Jovem autista que vestia camisa do Fortaleza é agredido no Conjunto Ceará; veja vídeoVítima estava em frente ao bar da família quando foi atacada. O crime está sendo investigado pelas forças de segurança como um caso de violência motivado por rivalidade de torcidas
Um jovem de 29 anos, autista, foi espancado na última quarta-feira, 26, no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza. O crime está sendo investigado pelas forças de segurança como um caso de violência motivado por rivalidade de torcidas.
Câmeras de vigilância flagraram o momento em que a vítima estava do lado de fora de um bar, que pertence aos próprios familiares, quando foi abordada pelos agressores. O rapaz vestia camisa que fazia referência a uma torcida do Fortaleza Esporte Clube.
O grupo, que seria formado por torcedores rivais, partiu para cima da vítima com socos e chutes. O jovem não teve chance de defesa. Após a ação violenta, os suspeitos fugiram do local.
Jovem autista gritou pelos pais
Um vídeo captado por câmeras de segurança registrou o momento das agressões e está em posse das autoridades. Nas imagens é possível ver que a vítima grita pelos pais e é socorrida por funcionários do estabelecimento.
A vítima acompanhava o movimento no comércio dos parentes, sem oferecer qualquer risco ou provocação aos agressores.
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil apura as circunstâncias do crime. Equipes da Polícia Militar realizaram diligências na região do Conjunto Ceará logo após o ocorrido para tentar localizar os suspeitos.
O caso será investigado pelo 12º Distrito Policial, que utilizará as imagens para identificar os autores da violência. Até a publicação desta matéria, ninguém havia sido preso.