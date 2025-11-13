Roubos caem 21,8% no Ceará em 10 meses de 2025

￼SAÍDA da Operação Saturação Total, na Praça da Parangaba / Crédito: FERNANDA BARROS

O Ceará registrou 6.693 roubos a menos nos primeiros 10 meses de 2025, uma redução de 21,8% em comparação com o mesmo período do ano passado. No total, foram 24.056 ocorrências este ano, contra 30.749 em 2024. Os furtos também caíram 10% no Ceará.

O balanço foi divulgado nesta quinta-feira, 13, pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), com base em dados da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp). A capital cearense foi o principal destaque na queda dos Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVP), como são tipificados os roubos. A redução em Fortaleza foi de 24,5%, com redução de 21.815 casos, entre janeiro a outubro de 2024, para 16.469 este ano. Outras regiões do estado também apresentaram melhora nos índices de roubo, como Interior Sul, com queda de 18,9% (1.530 casos em 2025); Interior Norte, com uma redução de 17,1% (1.951 casos em 2025) e a Região Metropolitana, com queda de de 12,5% (4.106 casos em 2025) Conforme a SSPDS, o mês de outubro de 2025, isoladamente, apresentou a maior redução no número de roubos da série histórica, iniciada em 2009, tanto para o Ceará quanto para Fortaleza.