Paciente de 6 anos realiza sonho de ir ao cinema pela 1ª vez

Manuela realizou o sonho de ir ao cinema pela primeira vez acompanhada pela família / Crédito: Reprodução/ Hias

A paciente Manuela Sena, de 6 anos, realizou o sonho de ir ao cinema pela primeira vez após quase dois meses de internação prolongada no Hospital Infantil Albert Sabin (Hias), em Fortaleza.

No shopping, ela reencontrou 17 familiares que viajaram do município de Trairi, no litoral do Ceará, a 139,5 km da Capital, para viver o momento ao lado dela.

Natural de Flecheiras, na cidade de Trairi, Manuela já havia passado por duas internações anteriores ainda neste ano. Ela retornou em setembro ao Hias para tratar um abscesso cerebral – infecção localizada no cérebro.

