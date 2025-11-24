Paciente de 6 anos realiza sonho de ir ao cinema pela 1ª vez

Paciente de 6 anos realiza sonho de ir ao cinema pela 1ª vezDepois de quase dois meses de internação prolongada, devido a uma cardiopatia congênita, Manuela Sena, 6, realizou o desejo acompanhada da família
A paciente Manuela Sena, de 6 anos, realizou o sonho de ir ao cinema pela primeira vez após quase dois meses de internação prolongada no Hospital Infantil Albert Sabin (Hias), em Fortaleza.
No shopping, ela reencontrou 17 familiares que viajaram do município de Trairi, no litoral do Ceará, a 139,5 km da Capital, para viver o momento ao lado dela.
Entre os parentes estavam o pai, as irmãs, os primos e os tios, ansiosos para rever a menina, que estava internada no hospital há mais de 50 dias.
Conforme o Hias, Manuela nasceu com “cardiopatia congênita complexa, atresia pulmonar com comunicação interventricular, condição que dificulta a passagem do sangue entre o coração e os pulmões".
Natural de Flecheiras, na cidade de Trairi, Manuela já havia passado por duas internações anteriores ainda neste ano. Ela retornou em setembro ao Hias para tratar um abscesso cerebral – infecção localizada no cérebro.
Diante de uma condição de saúde que não tem tratamento curativo, a ida ao cinema emocionou a família e os profissionais de saúde do Hias que acompanham a pequena.
A mãe da menina, Antônia Sena, 43, também esteve ao lado dela enquanto o desejo se realizava diante da tela gigante.
“No escuro da sala, enquanto o filme passava, a gente viu algo maior acontecer. (...) Estou feliz de ir para casa com ela depois de realizar um grande sonho”, diz Antônia.